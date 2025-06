Carolina Tohá abandona el club de la pelea

Cambio de humor. El miércoles en el comando de la candidata del Socialismo Democrático (SD) respiraron aliviados porque Carolina Tohá no había atacado a ninguno de sus contrincantes en el debate de Radio Cooperativa. Comenzaba una nueva etapa, luego de sucesivos enfrentamientos de Tohá, criticando a Jeannette Jara, Gonzalo Winter e incluso a Jaime Mulet, el candidato menos relevante de la competencia y que nadie enfrenta. Optimismo en el comando.

Fin de semana del terror. Conversando con el equipo de la exministra Tohá, existía coincidencia en que el fin de semana pasado fue el peor de la previa de las primarias, por la aparición el viernes de la encuesta Panel Ciudadano-UDD y una Cadem de circulación confidencial. Preocupación en el ambiente.

Indignación. La molestia de Tohá la explican en el comando por el hecho de que estaría sentida y afectada por el contenido de los ataques de Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC). Cercanos a la exministra del Interior reconocen que el ambiente de conflicto no es el mejor para desplegar sus aptitudes y fortalezas. Un senador de Chile Vamos que la aprecia y conoce me explicó: “Su debilidad siempre ha sido que es mecha corta. Si la pillaron y ella no lo controló, se le hace todo muy cuesta arriba a ella”.

Todo se fue a las pailas. Indignado con el spot de Gonzalo Winter “La mesa del poder”, un senador cercano a la exministra me dijo: “Es que nosotros creíamos que habíamos logrado construir una alianza política y al final quedamos como tontos, no hubo aprendizaje y siguieron con el mismo discurso”. En La Moneda no recogieron ese guante y les dijeron que “para qué se dan por aludidos con el spot, no aporta nada esa franja”. Cercanos a Carolina Tohá intentaron que intercediera el Presidente Gabriel Boric en la polémica, pero no tuvieron éxito.

La semana pasada contamos en +Política que Evelyn Matthei estaba incómoda y que por eso decidió reforzar su equipo con el círculo más cercano que la acompañó cuando era alcaldesa de Providencia. En el caso de Tohá, pasa algo similar. Gente que trabajó con ella en el Gobierno me señaló que es evidente que hay lineamientos estratégicos que no le acomodan, que implementados parecen incongruentes con su personalidad o forzados. ¿Cambios en el equipo?

Mundaca no sale. Las malas encuestas motivaron la habitual crítica a la jefa de campaña, que en este caso es Pía Mundaca. En el comando no se discute el liderazgo de Mundaca, al punto que José Toro, secretario general del PPD, enfatizó que era fundamental la cercanía Mundaca-Tohá en esta carrera.

Última oportunidad. El viernes Tohá realizó un desayuno en el Persa Biobío y dedicó el resto del día a preparar el debate del domingo en TVN. Durante la mañana del sábado tiene una actividad en Valparaíso y luego participará de la Marcha del Orgullo, para terminar la jornada en Maipú. El debate del domingo es clave para comenzar la última semana antes de las elecciones primarias.