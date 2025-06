El aterrizaje del canal de Putin en Chile que pone en riesgo concesiones del “Fantasma” González

El “Fantasma” lo hizo de nuevo. De madrugada y sin previo aviso, el 16 de junio irrumpió en la televisión abierta el canal ruso Russia Today más conocido como RT. El soporte para transmitir su contenido es Telecanal, propiedad del empresario mexicano Ángel González, que en Chile formalmente opera como concesionario del canal La RED. Pero al menos desde 2017 está comprobado que Telecanal en la práctica pertenece a González a través de un esquema societario para burlar la ley chilena, que impide a una misma sociedad, tener dos concesiones de transmisión televisiva en una misma zona.

El aterrizaje del canal de Vladimir Putin fue celebrado por la embajada rusa en Chile a través de un comunicado difundido el miércoles. La representación diplomática destacó la participación estatal de Rusia en el canal, comparándola con la BBC en Inglaterra, Deutsche Welle en Alemania, CBC en Canadá y NHK de Japón, que en su mayoría tienen servicios en español, e invitó al público chileno a “enriquecer su visión del mundo y ampliar sus horizontes” a través de la programación.

El historial de controversias de la cadena rusa es público. En marzo de 2022, la Unión Europea prohibió la difusión de la cadena RT luego de la invasión rusa a Ucrania, por considerar que el gobierno de Vladimir Putin ocupaba el canal para justificar la agresión militar contra Ucrania. El 16 de junio de este año, el consejo de la Unión Europea, decidió extender las sanciones contra Rusia hasta el 23 de junio de 2026. Entre las sanciones se encuentra la prohibición de “organizaciones de medios de comunicación responsables de difundir propaganda y desinformación”, entre ellas RT y el sitio web de noticias Sputnik.

Muñeca Rusa de propaganda

A pesar de la prohibición, la cadena con directa supervisión del Kremlin, ha logrado seguir difundiendo sus contenidos. Un estudio de 2024, de Alliance Securing Democracy, dependiente de la German Marshall Foundation, una organización sin fines de lucro, con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Suiza, reveló que el canal ruso logra llegar a los lugares donde está prohibido usando otros canales y sitios web.

“Usando la herramienta laundromat, consultamos más de 1500 artículos de RT publicados en 2023 y descubrimos aproximadamente 400 dominios, que abarcan desde sitios espejo y agregadores de contenido hasta falsos medios de comunicación locales y sitios ostensiblemente enfocados en la espiritualidad y los intereses de los hombres, que republicaron artículos que eran idénticos o casi idénticos a los que se originaron en RT.com”, dice el estudio titulado “La Muñeca Rusa de propaganda: como RT se integra en el entorno de la información digital”, citado por el New York Times en 2024.

Aunque en Chile no está prohibido el canal, sí está ampliamente documentado que la manera en que opera Telecanal -la señal que sirve de soporte para este medio en televisión abierta- subvierte el espíritu de la ley. Por un lado La Red pertenece a la sociedad Global Holding Properties, constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 10 de marzo de 2010.

En esta sociedad figuran Ángel González, su esposa y dos hijas. En la misma fecha y oficina, se constituyó otra firma, Wayland Services Group Limited, controladora de Telecanal. Aunque no figura en ella Ángel González, sino uno de sus ejecutivos de confianza Guillermo Canedo White, quien es empleado de Albavisión, el conglomerado desde el cual Ángel González controla su presencia mediática en más de 34 estaciones en Latinoamérica.

En rigor, para el caso chileno es todo legal. Pero en la práctica La Red y Telecanal son canales de un mismo padre, Ángel González- comparten gastos y hasta la antena repetidora ubicada en el Cerro San Cristóbal. En enero de este año, Mauricio Parra, ex productor de La Red demandó al canal pidiendo el embargo de sus bienes, por supuestos incumplimientos laborales. En la demanda, Parra asegura que “hace años que la industria televisiva sabe que Albavisión, es dueña de La Red y Telecanal. Tan así, que yo mismo vi a ejecutivos de ambos canales reunidos en las oficinas de La Red coordinando estrategias comerciales y de gestión”, afirmó el demandante.

En efecto, la ley 18.838 dice en su artículo 15 “no podrán otorgarse nuevas concesiones con medios propios a aquellas personas jurídicas que ya sean titulares de una concesión de la misma naturaleza, o bien controlen o administren a otras concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción, que hayan sido otorgadas por concurso público, en la misma zona de servicio”.

Aunque esta omisión legal de los canales de González es conocida hace años, ni el CNTV o la Fiscalía Nacional Económica, u otra entidad estatal competente, se han pronunciado sobre esta vulneración. Pero las cosas podrían cambiar para los negocios de “el Fantasma” en Chile a partir de la llegada a las pantallas de RT. El miércoles hubo una sesión extraordinaria del CNTV para analizar el tema, y trascendió que hay preocupación entre los consejeros porque en este caso, las sanciones internacionales hacia la cadena rusa podrían demostrar que en su programación el canal transgrede la ley que regula “el correcto funcionamiento” de los canales que tienen concesiones de libre recepción. La ley es explícita en consignar que el correcto funcionamiento, implica determinadas condiciones.

“Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, dice el Artículo 1 de la ley 18.838. Hasta el miércoles, el CNTV había recibido nueve denuncias contra Telecanal por su contenido.

Sesión extraordinaria del CNTV

Aunque el canal informó que mantendrá los programas” Reino Animal” y “El Conciertazo”, para cumplir con el mandato de tener las horas requeridas de programación cultural, la suma de sus horas de transmisión extranjera, de ahora en adelante también podría transgredir la normativa vigente. En su artículo 13 letra d, la ley permite al CNTV “fijar, de manera general, un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena en los programas que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción. Este porcentaje deberá incluir la exhibición de películas, documentales y cortometrajes de producción nacional independiente”. El mismo artículo consigna que los concesionarios serán “exclusiva y directamente responsables de todo y cualquier programa, nacional o extranjero, que transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite”.

En caso de que el CNTV decida caducar la concesión de Telecanal, necesita el voto favorable de 7 de sus 11 integrantes. Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento oficial en este u otro sentido, pero admiten que el tema está “en plano desarrollo”, según afirma una fuente al interior de la entidad.

Por ahora, la ofensiva legal la lideran los diputados de oposición Gustavo Benavente (UDI) y Natalia Romero (IND-UDI) quienes enviaron un oficio al CNTV el martes, en el que solicitan mayores antecedentes y consignan la posible transgresión de la nueva señal a la legislación chilena. Nosotros ya enviamos un oficio al Consejo Nacional de Televisión para que este organismo se pronuncie respecto de si RT en español, canal financiado por el gobierno ruso, cumple o no con los valores democráticos de tener una información objetiva y pluralista. Por otra parte en la respuesta de la embajada rusa se nos da una señal cuando se dice que este canal representa ‘un enfoque diferente’ de la información. Eso, a mi juicio claramente nos está diciendo que este es un canal al servicio de una causa en particular, en especial la causa rusa. Al mismo tiempo, el comunicado de la embajada omite un dato esencial, que este canal fue prohibido en 27 países de la Unión Europea, por lo que la comparación que hace con la BBC no tiene asidero. Por último, es legítimo hacernos la pregunta ¿por qué Chile? Bueno, ya hay indicios de que Rusia quiere iniciar una campaña de desinformación en Sudamérica y en especial en Chile”, dijo Benavente a El Mostrador.

Cualquier campaña cuesta plata y para eso, El Fantasma trabaja con la agencia Unimedios 3AW que desde mayo está cotizando el valor de pautas publicitarias y contaría con un presupuesto de US$3 millones para publicidad en Chile, Costa Rica y Argentina.

Director ejecutivo de Telecanal comparece ante CNTV

En sesión extraordinaria celebrada el miércoles 18 de junio, el CNTV acordó oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para solicitar antecedentes sobre el estado actual de la concesión otorgada a Telecanal. Ese mismo día, el director ejecutivo del canal, Rodrigo Álvarez, fue citado y compareció ante el Consejo. Se le solicitó un informe detallado sobre posibles acuerdos comerciales con RT.

El organismo confirmó que ha recibido dos oficios desde la Cámara de Diputados, fechados los días 18 y 19 de junio. A su vez, el CNTV también confirmó que ha recibido hasta ahora nueve denuncias ciudadanas.

El CNTV recalcó que no autoriza ni aprueba contenidos de manera previa, y que su labor de fiscalización se realiza con posterioridad a la emisión. También reiteró que la transmisión de contenidos extranjeros no está prohibida, siempre que el canal mantenga la responsabilidad editorial y se respeten las normas legales vigentes.