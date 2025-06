Cordero sobre secuestro de exalcalde Montoya: “móvil estaría vinculado a su vida privada”

La liberación del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, durante la madrugada de este domingo, ha permitido acceder a nuevos antecedentes sobre el plagio que afectó a la exautoridad comunal.

Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien señaló que la situación que afectó a Montoya era “inaceptable” y que no había “nada que relativizar ni matizar”. “Las personas que llevaron adelante una acción de este tipo van a caer, como han caído las diferentes facciones del Tren de Aragua (…). Y acá no les quepa duda que la justicia va a caer con todo el peso de la ley sobre estas personas, que no se van a poder esconder”.

Posteriormente, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se encargó de entregar más detalles sobre el secuestro que afectó a la exautoridad desde el jueves de esta semana. “Los captores serían extranjeros, Montoya se encuentra en calidad de víctima en esta investigación y que el móvil no estaría vinculado a su figura política, sino que a su vida privada”, aseguró, tras antecedentes previos que apuntaban al presunto nexo de la exautoridad con redes de explotación sexual.

Cordero apuntó a que existían diligencias en curso, realizadas por el Equipo de Homicidios y Secuestros (ECOH) de la PDI, “respecto de las cuales ni la policía, ni el Ministerio Público, ni las autoridades nos podemos referir”, sostuvo.

El ministro aseguró que Montoya fue encontrado durante la madrugada, en estado de conmoción, siendo revisado médicamente y sometido a la entrevistas por parte de la Policía de Investigaciones.

Sobre los últimos trascendidos de prensa, el encargado de la seguridad del país aseguró que los nuevos antecedentes “forman parte del proceso de investigación, respecto a las personas que ejecutaron estos hechos que esperamos tener noticias pronto”. “Hasta ahora él es víctima de esta investigación”, agregó.

Respecto a los eventuales involucrados, Cordero comentó que “existen antecedentes de quiénes serían, el perfil, son extranjeros y eso es lo que yo puedo decirles“. Los motivos sobre las razones del hecho es un aspecto, aseguró, que “nos interesa clarificar”.

“No existe ninguna antecedente que vincule a un móvil político en torno a este delito, ni decisiones previas que él pudiera haber tomado como alcalde, los antecedentes que disponemos hasta ahora son aspectos vinculados a su vida privada“, concluyó.