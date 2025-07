Aedo (DC) llama a construir una gran alianza progresista y afirma que con Jara “no hay” diferencias

El diputado Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara Baja y figura en la Democracia Cristiana, hizo un llamado a construir una nueva coalición política tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias oficialistas.

“Creo que hacia adelante hay que construir una nueva coalición política”, declaró en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, incluyendo en ella al Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Socialismo Democrático y otras fuerzas progresistas, pero “con un sentido programático mucho más renovado” que el de la antigua Nueva Mayoría.

Aunque su partido apoyó a Carolina Tohá, Aedo advirtió que no hay grandes diferencias con Jara. “¿Cuáles son las diferencias profundas que yo tengo con Jara? Que yo milito en la DC y ella en el Partido Comunista, pero en las cosas de principio, ¿cuáles son las grandes diferencias que tengo con ella? La verdad es que no las tengo”, sostuvo.

Afirmó también: “No voy por la vida etiquetando a las personas, si es de derecha o izquierda, si es roja o blanco, si es de la Universidad de Chile o Colo Colo, no, no es esa mi forma de enfrentar las relaciones políticas y humanas”.

Consultado sobre el impacto de la victoria de Jara en la DC, afirmó que “obviamente que impacta”, y defendió la necesidad de buscar una alianza amplia: “Soy de los que creo firmemente que hay que ser parte de la construcción de esa nueva coalición política, porque ¿qué nos queda? El camino solitario, independiente”. Frente a propuestas como la candidatura de Harold Mayne-Nicholls, Aedo cuestionó la viabilidad electoral de la DC en solitario. “En una lista parlamentaria solo, la DC no elige diputados. En una lista parlamentaria con partidos que sumen pocos votos, tampoco elige parlamentarios”.

El diputado planteó también su rechazo a una eventual alianza con la derecha. “Obviamente que yo por lo menos en lo personal no voy a dar un paso a la derecha”, señaló, y agregó: “Uno ve efectivamente que Evelyn Matthei comienza a echarle agua al bote”.

Sobre los reparos internos en su partido, fue enfático: “¿Cuál es la alternativa? Porque a mí cuando me dan la alternativa de que con el PC ni a misa, por decirlo de esa forma, y en realidad vamos solos o con una lista parlamentaria en la que elegimos cero diputados […] yo digo, bueno, si nuestras decisiones desaparecen, ok, pues asumamos la decisión de desaparecer, pero no estemos llorando después de la decisión”.