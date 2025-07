“No nos sentimos aludidos”: Van Klaveren desdramatiza amenaza de Trump contra países del BRICS

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, restó dramatismo a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con imponer un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con los BRICS. Esto, en el contexto de la participación del presidente Gabriel Boric en la cumbre del grupo realizada en Brasil, en la que Chile asistió como país invitado.

“Cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política”, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

Consultado al respecto, Van Klaveren sostuvo que “no quisiéramos especular sobre los alcances de ese tuit y francamente, creemos que no es una referencia específica a Chile”.

En un punto de prensa realizado en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, el canciller aclaró que “Chile no se alinea con determinados grupos de países, en el caso del BRICS, asistimos solamente como país invitado” y que “la declaración de los BRICS es la declaración de los líderes de los países que participan como miembros en esta entidad, no es una declaración que necesariamente interprete a todos los países invitados”.

Van Klaveren también indicó que “Chile define su política exterior de manera independiente, somos un país soberano… hemos mantenido esa posición a lo largo del tiempo y no vemos razón alguna para modificarla”. Añadió que la participación de Chile no implica adhesión a ese bloque y que un eventual ingreso requeriría de “un debate muy amplio en el país… y eso no está en estos momentos en la agenda”.

En relación con las posturas expresadas por el Presidente Boric en la cumbre, el canciller destacó que condenó “la agresión de Rusia a Ucrania”, afirmando que “Rusia es un Estado agresor y lo dijo públicamente”. También señaló que el Mandatario hizo referencia a la situación de derechos humanos en Irán. “Por supuesto, no creemos que haya caído muy bien ese comentario en la delegación rusa”, comentó Van Klaveren.

Al ser consultado sobre la caracterización del BRICS, el ministro enfatizó que “el grupo de BRICS es un grupo mucho más diverso y heterogéneo de lo que se piensa. Hay quienes han puesto al BRICS como una especie de eje del mal… pero la verdad es que es un grupo extremadamente heterogéneo, que incluye incluso a un miembro de la OTAN, como es el caso de Turquía”.

Finalmente, sobre la relación con Estados Unidos, Van Klaveren afirmó que “sigue un curso determinado” y que existe “un contacto casi permanente entre nuestra subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y su contraparte en Estados Unidos, que es el USTR… esas conversaciones avanzan de manera normal”.