España también le cierra la puerta a Peter Thiel: busca frenar nuevos contratos con Palantir

Mientras Chile y Argentina observan de cerca el avance del ecosistema político y tecnológico asociado a Peter Thiel, Europa empieza a tomar distancia de su principal empresa de análisis de datos, Palantir. En esa línea, el gobierno de España inició gestiones para restringir nuevos contratos con la compañía en el sector público y en empresas estratégicas, por razones de seguridad nacional y soberanía tecnológica.

Según reveló El Confidencial, la instrucción fue transmitida a entidades bajo el control o participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y apunta a evitar que Palantir siga expandiéndose en compañías clave como Telefónica, Indra y Navantia, vinculadas a defensa, telecomunicaciones e infraestructura crítica. La preocupación del Ejecutivo es reducir la dependencia de una empresa extranjera en el manejo de información sensible del Estado.

La medida no supone una ruptura total con la compañía. Palantir mantiene un contrato vigente con el Ministerio de Defensa español, firmado en 2023, por 16,54 millones de euros, para sistemas de análisis de inteligencia militar, cuyo futuro aún no está definido.

El movimiento de Madrid se suma al de Francia, que ya anunció la sustitución progresiva de Palantir en su agencia de inteligencia interior por la firma local ChapsVision, en el marco de una estrategia de reducción de dependencia tecnológica de Estados Unidos en áreas críticas del Estado.

La decisión vuelve a poner el foco sobre Peter Thiel, cofundador de PayPal y de Palantir Technologies —la empresa de análisis de datos y vigilancia que provee servicios a gobiernos y fuerzas de seguridad en distintos países— y uno de los primeros inversionistas de Facebook. Es considerado una de las figuras centrales del llamado trumpismo tecnológico y uno de los principales financistas de JD Vance antes de su llegada al Senado de Estados Unidos.

Thiel ha sido vinculado por analistas a la corriente de la “Ilustración Oscura”, una ideología que cuestiona la compatibilidad entre democracia y libertad y que propone modelos de gobernanza inspirados en la lógica corporativa. Su influencia ha llegado también al Cono Sur: en los últimos meses sostuvo reuniones reservadas con el Presidente José Antonio Kast, el exdiputado libertario Johannes Kaiser y el exministro de la dictadura José Piñera, además de figurar como impulsor de Próspera, la ciudad privada en Honduras que actualmente demanda al Estado hondureño por US$10.700 millones.