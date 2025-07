“Al jefe de Estado deben elegirlo los chilenos”: Gobierno insiste en restringir voto de extranjeros

En la antesala de la sesión programada para el próximo lunes en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), reiteró su llamado a alcanzar un acuerdo parlamentario respecto al proyecto que establece sanciones para quienes no voten en las elecciones, y recalcó la necesidad de revisar el actual padrón electoral, particularmente en lo relativo a la participación de ciudadanos extranjeros en comicios presidenciales.

“Esperamos que haya un acuerdo, porque a nuestro entender al jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos”, sostuvo ante la prensa el ministro, quien además expresó su preocupación por la actual normativa que permite que extranjeros con residencia temporal puedan sufragar en elecciones presidenciales. “Lo que llama la atención es que se pretenda que el jefe de Estado sea decidido por quienes no forman parte de la comunidad política chilena”, advirtió.

Elizalde subrayó que no existe otro país en el mundo que permita el voto presidencial a personas extranjeras sin residencia definitiva, y que además lo haga bajo un sistema de inscripción automática y voto obligatorio consagrado en la Constitución. Por ello, recordó que el Ejecutivo presentó una indicación —que no fue acogida— para restringir el voto de extranjeros solo a elecciones locales.

La votación de la iniciativa está fijada para el lunes a las 15:00 horas. El proyecto, ya aprobado por el Senado, contempla multas que van desde 0,5 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $34 mil y $340 mil pesos, para quienes no cumplan con la obligación de sufragar.

Aunque en la oposición existe un amplio consenso sobre la aplicación de sanciones, persisten diferencias sobre mantener a los extranjeros en el padrón electoral sin establecer sanciones para ellos.

Desde el oficialismo, la diputada Karol Cariola (PC) respaldó la idea de revisar el padrón en su conjunto. “Corresponde o no que en Chile, quienes viven en nuestro país transitoriamente decidan quién es el Presidente de la República, eso es algo que hay que discutir, hay mociones parlamentarias que han venido planteando que no, y me parece que es un debate válido, incluido en ello el tema de las multas, que es parte de esta discusión”, declaró, según consignó Cooperativa.

Actualmente, la ley chilena permite votar en todas las elecciones a los extranjeros que acrediten al menos cinco años de residencia, aun cuando esta sea solo temporal. Para Elizalde, esta disposición requiere ser revisada.

La tramitación del proyecto permanece detenida a la espera de que el Gobierno defina su urgencia. Según el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (Ind.), la discusión no avanzará mientras el Ejecutivo no lo resuelva. Además, Oyarzo manifestó su rechazo a sancionar a extranjeros por no votar, señalando que eso representa “un verdadero atentado a la soberanía nacional”.