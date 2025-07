Fiscal Nacional: no hay antecedentes para confirmar que crimen organizado se infiltró en las FFAA

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este domingo al caso de tráfico de drogas que involucra a exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quienes fueron sorprendidos trasladando ketamina desde Iquique a Santiago en un avión institucional.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Valencia afirmó que “es perfectamente plausible pensar que pudo haber traslados previos”, explicando que bandas criminales suelen probar rutas y luego aumentan los volúmenes si constatan que son seguras.

Pese a esta posibilidad, el fiscal fue enfático en señalar que no se pueden adelantar conclusiones hasta la audiencia de formalización programada para este martes 15 de julio. “No quisiera especular, porque (…) la Fiscalía Regional de Tarapacá va a poder transmitir, hacer público aquello que se puede hacer público”, indicó.

Respecto al conflicto de competencias que se generó entre la Fiscalía de Aviación y el Ministerio Público, Valencia reconoció que la demora afectó el desarrollo del caso. “Por supuesto que se perdió tiempo. (…) El daño que produjo esa pérdida de tiempo al esclarecimiento de los hechos se va a poder establecer cuando la investigación se cierre”, aseguró. Añadió que “la Fiscalía de Aviación tiene una función especial para asuntos propiamente militares, pero no tiene las capacidades, ni la formación, ni la especialización para delitos como este”.

Consultado por la posibilidad de una infiltración sistemática del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, Valencia sostuvo que no existen antecedentes que permitan afirmarlo. “Me parecería irresponsable de parte nuestra hacer una afirmación pública de esa naturaleza”, afirmó. No obstante, calificó como ingenuo pensar que este tipo de incidentes no ocurrirían, considerando la actividad criminal en la frontera norte y el rol que actualmente cumplen las Fuerzas Armadas en esa zona.

Finalmente, Valencia recalcó que, si bien los casos detectados en la FACh y el Ejército son preocupantes, “no tenemos ningún antecedente para sostener” que se trate de un fenómeno estructural o que implique a altos mandos. “Son síntomas graves, pero son síntomas de un fenómeno que sabíamos que podía presentarse. (…) Las instituciones tenemos que reaccionar de la forma como se espera que reaccionemos”, concluyó.