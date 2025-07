Matthei contra las cuerdas

La información sobre el desplome en las cifras llegó un par de días antes. Sin embargo, la revelación no evitó 48 horas de estrés e incomodidad en Chile Vamos y en el comando de Evelyn Matthei, luego de su peor caída en las preferencias presidenciales de Cadem (9%) desde 2023. Los análisis internos en el pacto opositor les indican que tienen un mes para remontar, con el 15 de agosto como deadline.

No obstante, para los líderes de Chile Vamos la situación no es irremontable y pronostican que en dos semanas los dos candidatos que lideran las encuestas bajarán en las cifras, al estar en primera línea de la exposición pública.

“Estaría mintiendo si te digo que está bien. Ella ha tenido un bajón. Es parte del desgaste de tanto tiempo. La campaña comenzó ahora, y hay que modificar muchas cosas, pero comenzó cuando apareció la candidata de enfrente, Jara. Es distinto competir con Jara que con Tohá. (…) Kaiser está de acuerdo con Kast. Kaiser no le compite a Kast. Kaiser lo que hace es ayudar a Kast, lo saca de la extrema derecha. Entonces, ¿el extremo quién es? Kaiser. Y ahora Kast pasó a ser moderado, y lo que la gente está buscando es gente moderada. Ahí hay una estrategia clara”, dice el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN).

Y agrega: “Evelyn Matthei, que tiene el mejor currículum y, en mi opinión, la mayor capacidad para demostrar gobernanza, tiene que ser capaz de transmitir los dolores de Chile, pero dar soluciones de verdad. (…) Matthei tiene la experiencia, pero debe saber transmitir cómo, con su currículum y su equipo, va a dar soluciones reales para la gente. Aquí hay 6 o 7 millones de chilenos y chilenas que no están ni con los comunistas ni con la derecha”.

En el bloque opositor temen que se instale en la ciudadanía la idea de que la competencia presidencial será solo entre Jara y Kast. Los más pesimistas piensan que el comando ha cometido errores y los atribuyen al jefe de campaña, Diego Paulsen. También existen malas evaluaciones sobre el relato de la campaña y los énfasis que se quieren mostrar para resaltar las diferencias entre los candidatos de la derecha.

Las miradas en Paulsen y el nuevo diseño

La senadora independiente exrepublicana, Carmen Gloria Aravena, quien apoyó a Matthei, señala la necesidad de una reflexión en el comando sobre la estrategia comunicacional de Paulsen. En entrevista con Radio Infinita, Aravena dice que “Matthei lleva mucho tiempo haciendo campaña y eso es un desgaste propio del tiempo, pero creo también que es momento de hacer una reflexión en el comando respecto de qué no se está haciendo bien”, ya que la exalcaldesa y exministra lideró “las encuestas durante mucho tiempo y en muy poco tiempo también ella baja sostenidamente, siendo, en mi opinión, una muy buena candidata”.

“No es un problema de la candidata, sino más bien de la estrategia del comando, sobre todo en materia comunicacional. Ella tiene un programa muy sólido y hoy día eso no se conoce. Entonces, creo que la ciudadanía requiere conocerlo. Mientras eso no se concrete, no va a cambiar el escenario. En el momento en que Kast entre a debates y plantee su programa de trabajo, y los equipos que son muy débiles, creo que va a ir bajando en las encuestas”, sostiene la senadora.

Los roles principales del comando presidencial incluyen, además de Diego Paulsen, al jefe de avanzada de Piñera, Claudio Pontillo, como subjefe; a la jefa de gabinete, Carol Vargas, exasesora en Providencia; a Felipe Valdovinos como jefe territorial; a su histórico asesor de comunicaciones, Cristian Torres; más la reciente incorporación de la encargada de redes sociales, Cristina Villagómez, y la nueva vocera, Paula Daza.

La campaña prioriza un despliegue territorial, con enfoque en regiones. La candidata ha visitado Valparaíso, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Maule y O’Higgins, giras que se prevé que se intensificarán en otras regiones en las próximas semanas.

El equipo busca fortalecer vínculos con grupos sociales, como las organizaciones de la ex Casa del Rechazo, grupos de jóvenes, adultos mayores y mujeres independientes, que se integran a la campaña bajo “Voces Ciudadanas x Evelyn Matthei”.

Los equipos programáticos se reúnen una vez a la semana, mientras que el resto del equipo tiene reuniones diarias de coordinación. En la reunión de coordinación semanal participan los presidentes de partidos, la candidata, el encargado de programación Juan Luis Ossa, la diputada Ximena Ossandón (RN), los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), además de Andrés Jouannet e Isidro Solís por Amarillos.

“La campaña también activará motores digitales con énfasis en redes sociales, buscando conectar con una audiencia más amplia. Las mujeres, consideradas clave en la campaña, recibirán atención especial en propuestas. Con un enfoque en escuchar y conversar con la población, el comando presidencial de Matthei espera revertir la tendencia y avanzar en la competencia electoral”, cuentan desde el comando.

Los análisis de la caída

El presidente del Senado y exabanderado presidencial enfatiza la importancia de diferenciarse sin atacar a otros candidatos. Ossandón considera que las campañas deben centrarse en resolver problemas, “no en atacar a los adversarios”, y mantiene la esperanza en que Matthei pueda revertir la situación, siempre y cuando realice una buena campaña en terreno y presente soluciones efectivas.

El también excandidato a La Moneda Pablo Longueira (ex-UDI) expresó una crítica más ruda incluso en entrevista con Ex-Ante: “Hay que definir una línea. Uno no puede estar una semana tratando de conquistar el voto del centro y la semana siguiente tratando de conquistar el voto de la derecha, son públicos distintos. Creo que hacia la derecha no hay ya un centímetro cuadrado para obtener votos, hay que saber potenciar los atributos que tiene ella (Matthei) con un proyecto político. (…) y apostar a un proyecto político con una identidad propia, que sea audaz, que sea novedoso, que genere un cambio, un golpe de timón en su candidatura, y creo que si eso no ocurre en 15 días, se va a ir profundizando el escenario de polarización que existe”.

Los análisis del comando indican que existe un “viento de cola” a favor de Jara tras las primarias y advierten que la polarización beneficia a José Antonio Kast, por lo que la “situación de Matthei depende menos de sus acciones y más de la oportunidad de rediseñar su campaña”.

Según explican en el entorno de la abanderada, los errores de Matthei incluyen la gestión de su equipo, el problema de coordinar 11 voceros, apuntar a competir con Kast para luego girar en busca del centro y la administración de su adhesión. Asimismo, critican el exceso de confianza en su ventaja, que resultó en una paralización de su campaña.

Los más optimistas creen que, a pesar de los números del último sondeo, su campaña está más ordenada. Sostienen además que las encuestas presentan un rezago de aproximadamente dos semanas y que los sondeos que maneja la UDI y el comando la sitúan tercera, pero a 4 puntos de Kast.

En el pacto opositor comentan que vislumbran un plazo hasta el 15 de agosto para remontar. En este contexto, aseguran que, pase lo que pase, es oportuno reforzar la plantilla parlamentaria y negociar por omisión con el pacto de Kast y Kaiser. La opción de una lista única de los pactos de derecha no ha muerto. En la Cámara presenta dificultades, pero la presión ejercida en el sector de los republicanos podría lograr un pacto por omisión en el Senado, el que la semana pasada no estaba completamente definido.