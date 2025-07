Oficialismo retoma negociación parlamentaria bajo presión por lista única y sobreoferta de nombres

“Si no se va en una lista, es un desastre político”, dijo esta semana el exministro del Trabajo y experto electoral del Partido Socialista, Ricardo Solari.

El presidente del Instituto Igualdad reconoció que “la ingeniería de las listas parlamentarias es complicada”, y advirtió incluso sobre el riesgo de entregar los cuatro séptimos de la Cámara, en el caso de que el oficialismo no logre la unidad en las negociaciones.

“Hay un acuerdo para tener un programa común, eso está en desarrollo y debería materializarse, y es un esfuerzo bien exigente. Y lo tercero, es construir una lista parlamentaria que, claro, yo menciono los beneficios, pero esto es muy difícil y requiere mucha tensión”, dijo Solari en el programa “Tolerancia 0”, respecto a los desafíos para la coalición de centroizquierda.

Y es que lograr una lista unitaria antes del lunes 18 de agosto –fecha tope para la inscripción de candidaturas– será una meta difícil de cumplir, pero sobre la cual hay una voluntad mayoritaria en los ocho partidos oficialistas. Espacio de negociación al que se sumó la Democracia Cristiana.

Las colectividades se reunirán nuevamente este miércoles 16 de julio y el principal objetivo será reducir la parrilla de 402 candidatos, número que hay hasta ahora, para los 183 cupos disponibles.

Según un integrante de la mesa negociadora, el primer paso es acordar expectativas razonables de cupos por partido, lo que permitiría dar inicio a las negociaciones. Esto, considerando, por ejemplo, que la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana solicitaron 59 y 54 espacios respectivamente, lo que representa casi un tercio del total de la lista.

Si bien la prioridad es alcanzar un pacto electoral único que integre a todas las fuerzas del progresismo bajo el paraguas de la candidatura de Jeannette Jara, en la práctica los cálculos se tornan complejos. Esto, debido a lo que algunos describen como “pretensiones inviables” por parte de los partidos “pequeños”.

En ese sentido, ya se ha comenzado a perfilar un eventual “escenario b”, donde, por un lado, exista una “lista mayoritaria” con todas aquellas colectividades que aspiren a una conformación lo más amplia posible. En este espacio estarían el FA, PC, PS y PPD. Y por otro, una lista que reúna a los partidos más “chicos” que requieran una mayor cantidad de cupos.

De todas formas, los principales negociadores insisten en que la premisa más importante para este miércoles será conseguir la “unidad hasta que duela”.

Unidad con garantías

Para el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, la prioridad en el encuentro seguirá siendo la conformación de una lista única. No obstante, “si esto no es posible garantizando a cada partido los espacios necesarios para su legalidad, para poder proyectarse con crecimiento hacia el próximo Gobierno, bueno, habrá que buscar otra fórmula”, afirmó.

Por su parte, desde el Partido Radical han señalado que cualquier “plan b” que no se trabaje en unidad, es buscar el fracaso de la lista unitaria. Los esfuerzos de la colectividad también apuntan a consolidar un solo pacto, para lo cual establecieron un plazo hasta el 25 de julio para evaluar si la situación sigue siendo compleja, y optar por alternativas.

“Por el momento, no vemos otra posibilidad que no sea la metodología que estamos aplicando. Algunas personas de los denominados partidos grandes, por conveniencia, tratan de imponer una lista entre ellos, dadas las complejidades y molestias que provoca considerar otras colectividades ante sus pretensiones, pero no es lo que veo en la mesa de negociación ni la voluntad de los presidentes de partidos”, dijo el líder de la colectividad, Leonardo Cubillos.

Asimismo, el vicepresidente del Partido Liberal, Bartolomé Reus, indicó que “en esta negociación no hay partidos de primera ni de segunda categoría, así como tampoco hay partidos más o menos responsables del éxito de este proceso. Todos tienen un rol igual de relevante”.

“Aunque aún queda mucho por avanzar, creemos que un buen acuerdo requiere generosidad y una genuina disposición al acercamiento por parte de todas las fuerzas. Respecto a la posibilidad de dos listas, nuestro principal objetivo sigue siendo la unidad del sector. No descartamos escenarios, pero apostamos decididamente por una lista amplia y competitiva, que represente al conjunto del progresismo”, agregó.

Partidos con altas aspiraciones

Uno de los nudos a resolver este miércoles serán los requerimientos de la FRVS y la DC, dos de los partidos que más resistencia han puesto a la idea de una lista única. A la espera, además, de que los democratacristianos resuelvan, el próximo 26 de julio, si apoyarán o no la candidatura unitaria de Jeannette Jara.

Por su parte, el líder de los Regionalistas Verdes, Jaime Mulet, reiteró este martes que la colectividad planea llevar candidatos en los 26 distritos del país.

“Hay que tener presente que algunos de esos partidos llamados grandes y que pretenden una lista única, y dejar fuera a los partidos emergentes, nuevos o pequeños como les dicen, lo que buscan es eliminarnos. De hecho, presentaron un proyecto de reforma constitucional poniendo barreras de entrada y barreras para sobrevivir después de una elección parlamentaria, bastante elevadas y antidemocráticas”, criticó.

En esa línea, agregó que –a su juicio– “lo importante es que la ciudadanía defina. Por eso nosotros vamos a ir en todos los distritos, lo hemos dicho una y otra vez, y eso es muy difícil o casi imposible en una sola lista. Por eso hemos dicho desde el principio que lo mejor son dos listas, bien reguladas, todas apoyando la candidatura presidencial y estamos en esa disposición”.