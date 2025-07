“Machistas”, la primera palabra que se le viene a la mente a los chilenos al describir a los hombres

¿En qué piensan los chilenos cuando se les pide definir a los hombres del país? Eso es lo que buscó revelar el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales con la tercera entrega de la encuesta Clima Social, la cual examina las percepciones de la opinión pública respecto a temas que reflejan la temperatura emocional del país. En esta edición, el estudio se centró en el tema de “Masculinidad e Intimidad”.

La primera pregunta del estudio fue abierta y solicitó describir a los hombres en una palabra. El término más recurrente fue “machistas”, tanto entre hombres como mujeres. A este le siguió la palabra “trabajadores”. Los hombres destacaron aspectos positivos en un 42%, mientras las mujeres lo hicieron solo en un 24%. Por otro lado, el 44% de los hombres identificó aspectos negativos, cifra que aumentó al 68% entre las mujeres.

Entre los atributos positivos más señalados por las mujeres estuvieron “trabajadores”, “responsables”, “esforzados” y “empáticos”. Los negativos más mencionados por ellas fueron “machistas”, “flojos” y “sumisos”. En el caso de los hombres, se destacaron como aspectos positivos la “empatía” y la “responsabilidad”, y como negativos los calificativos “irresponsables”, “flojos”, “princesos” y “cómodos”.

La mayoría de los encuestados consideró que no hay diferencias entre hombres y mujeres en tareas cotidianas como lavar platos (85%), cocinar (81%), lavar y colgar la ropa (81%), hacer el aseo y ordenar la casa (75%) o conducir un vehículo (73%). No obstante, un 56% señaló que un hombre lo haría mejor al “cambiar la rueda de un auto” y un 41% dijo lo mismo respecto de “arreglar un enchufe u otro desperfecto eléctrico”.

Respecto a actividades donde se percibe que las mujeres se desempeñan mejor, las más mencionadas fueron “cuidar a niños/as pequeños/as” (36%), “cuidar a personas mayores” (36%) y “cuidar a personas enfermas” (34%). Aun así, en todos los casos la mayoría consideró que no existen diferencias entre sexos.

“Ser hombre” es más difícil

Los hombres fueron quienes más percibieron que los cambios culturales recientes han afectado la forma en que se relacionan. El 68% de ellos indicó que “para un hombre es difícil saber cómo comportarse con las mujeres por temor a ser malinterpretado”, frente al 52% de mujeres. Asimismo, el 54% de los hombres sostuvo que “ser hombre hoy es más difícil que en el pasado”, percepción compartida solo por un 38% de mujeres.

El 58% de los hombres consideró que “actualmente hay demasiadas reglas sobre lo que los hombres pueden o no pueden decir o hacer en su relación con las mujeres”, frente a un 44% de mujeres. Estas percepciones también variaron según la posición política. El 60% de quienes se identifican con la derecha consideró que ser hombre hoy es más difícil, frente al 37% de personas de centro o izquierda.

El 79% de las personas encuestadas estimó que los avances en los derechos de las mujeres son importantes para la sociedad, y el 54% cree que esos avances benefician tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, al consultar si estos cambios han perjudicado a los hombres, el 33% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que el 29% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo. El 39% de los hombres y el 45% de las personas de derecha estuvieron de acuerdo con esa afirmación, en contraste con el 28% de las mujeres y el 24% de las personas de izquierda.

El 67% de los encuestados indicó que prefiere una sociedad donde hombres y mujeres compartan responsabilidades por igual y puedan actuar sin restricciones impuestas por su género.

Comportamientos adecuados

Al analizar comportamientos considerados adecuados o no en las relaciones entre hombres y mujeres, el 62% indicó que sigue siendo adecuado que un hombre le abra la puerta a una mujer para que pase primero. Un 31% respondió que es adecuado que un hombre proponga formalizar una relación, aunque un 39% dijo que da lo mismo y un 30% consideró que ya no tiene sentido. Solo un 15% consideró adecuado que un hombre piropee a una mujer, mientras el 54% opinó que ese comportamiento ya no tiene sentido.

Sobre pagar la cuenta en una cita, un 35% dijo que esa práctica ya no tiene sentido, otro 35% dijo que da lo mismo y un 30% aún la considera adecuada. El 86% valoró positivamente que los hombres tomen postnatal o asuman el cuidado de sus hijos. El 62% también consideró positivo que los hombres se cuiden físicamente, y el 43% se mostró favorable al uso del lenguaje inclusivo (“todas y todos”). Solo el 12% apoyó el uso del lenguaje neutro (“todes”, “compañeres”), mientras que el 65% lo evaluó como negativo o muy negativo.

En cuanto al postnatal tomado por el Presidente Gabriel Boric, el 81% de los encuestados estuvo de acuerdo con la decisión y solo un 11% dijo que no debió hacerlo.

En el ámbito de relaciones íntimas y consentimiento, el 82% consideró que “enviar una foto íntima a una persona sin su consentimiento es una forma de acoso”, el 67% opinó que “si una persona ha bebido mucho alcohol, la pareja con la que está no debería pedirle tener relaciones sexuales”, y el 57% señaló que “no es adecuado que un jefe o jefa tenga una relación íntima (sexual) con alguien que está bajo su dependencia”.

El 36% consideró que puede haber consentimiento si la persona no rechaza explícitamente una relación sexual, y solo el 18% estuvo de acuerdo con la afirmación de que “en una relación de pareja estable no es necesario pedir consentimiento para tener relaciones sexuales”.

El 38% de las personas encuestadas reportó haber experimentado algún tipo de acoso (sexual, laboral o ambos) en su vida. Entre las mujeres, la cifra alcanzó un 51%, y entre los hombres, un 25%.

Respecto a deseos de maternidad o paternidad, el 70% de los encuestados indicó que quiere tener hijos (y no tiene), mientras que el 30% afirmó que no desea tenerlos. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 76% señaló que quiere tener hijos, pero no por ahora.

El 89% de los encuestados consideró importante que los hombres expresen sus emociones. En esta línea, el 48% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase “los hombres deben resolver sus problemas por sí solos”; el 51% rechazó que “los hombres siempre deben aparentar fortaleza”; el 80% no estuvo de acuerdo con que “ir a terapia es una señal de debilidad en los hombres”; y el 82% se opuso a la afirmación “la violencia es justificable para que un hombre se haga respetar”.

Sobre esta última afirmación, los grupos que más la justifican son los hombres (11%), personas de derecha (10%) y jóvenes de entre 18 y 29 años (10%).

Preferencias presidenciales

En cuanto a preferencias presidenciales, frente a la pregunta cerrada sobre quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República, el 28% de los encuestados eligió a José Antonio Kast (Rep), el 26% a Jeannette Jara (PC), el 15% a Evelyn Matthei (Chile Vamos), el 8% a Franco Parisi (PDG), el 6% a Johannes Kaiser (PSC), el 2% a Marco Enríquez-Ominami, y el 1% a Harold Mayne-Nicholls.

Respecto de la medición realizada en junio, los cambios más relevantes fueron el aumento de 18,5 puntos porcentuales de Jeannette Jara y de 5,7 puntos de José Antonio Kast. Por el contrario, Evelyn Matthei experimentó una baja de 7,3 puntos.

La encuesta fue aplicada de forma online entre el 11 y 16 de julio de 2025, con una muestra de 1.100 casos. El diseño fue no probabilístico por cuotas y el trabajo de campo fue ejecutado por la empresa IPSOS. El universo representado corresponde a población mayor de 18 años de los segmentos ABC1, C2, C3 y D/E, con cobertura nacional. Los resultados fueron ponderados por peso poblacional de acuerdo con datos del INE y de AIM, considerando zona geográfica, edad, sexo y nivel socioeconómico.

Lea la encuesta completa en el siguiente link.