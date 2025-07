Marcelo Trivelli se baja de la carrera presidencial tras no lograr firmas: “Los likes no alcanzaron”

Marcelo Trivelli bajó su precandidatura presidencial al no reunir las firmas necesarias. “Los likes en redes no nos alcanzaron para las firmas y sin la DC, no hay precandidatura”, declaró. Acusó a la colectividad de renunciar a sus convicciones al respaldar a Jeannette Jara.

El exintendente de Santiago, Marcelo Trivelli, anunció el fin de su precandidatura presidencial al no lograr reunir las 36.000 firmas exigidas para inscribirse como independiente. A través de una declaración pública, reconoció que el plazo autoimpuesto —que vencía este 31 de julio— fue insuficiente para convertir el respaldo digital en apoyo concreto ante el Servel. “Los likes en redes no nos alcanzaron para las firmas y sin la DC, no hay precandidatura”, lamentó. Trivelli, quien intentaba levantar una opción desde el centro político, basada en el humanismo cristiano, señaló que la fuerte polarización del escenario actual cerró el espacio para propuestas como la suya. “No tuve la fuerza ni los recursos económicos para lograrlo”, admitió, agradeciendo a quienes sí lo respaldaron con sus firmas, a quienes prometió responder personalmente por correo electrónico. El exjefe regional también apuntó a la Democracia Cristiana, partido al que pertenece, acusando que la colectividad “renunció a sus convicciones” al rechazar en su última Junta Nacional la idea de realizar una primaria interna. En su lugar, el partido optó por respaldar a la candidata oficialista Jeannette Jara. “Mi objetivo era llevar a la primera vuelta un programa inspirado en el humanismo cristiano. Frente a esto, no hay nada que hacer”, expresó. Trivelli criticó que a nivel internacional se haya recibido con sorpresa el apoyo de la DC a una candidata comunista, interpretándolo como una maniobra para “neutralizar” a la falange más que una alianza basada en convicciones compartidas. Finalmente, reafirmó su compromiso con la reconstrucción del tejido social, más allá de la contienda electoral. “Cada día se hace más necesario recuperar que el sentido de la vida es en sociedad. Seguiré trabajando”, cerró.