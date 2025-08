“Somos una derecha que cree que la valentía no es insultar, sino juntar”: Matthei ante apoyo RN

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), aseguró este sábado que pertenece a “una derecha que cree que la valentía no es insultar, sino juntar”.

Matthei realizó las declaraciones en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde Renovación Nacional realizó su Consejo General, en medio de su caída en las encuestas y renuncias en la derecha a apoyarla.

La candidata agradeció a la directiva de la tienda liderada por el senador Rodrigo Galilea, así como a los parlamentarios y militantes en general, “por creer en Chile, por creer en nuestras ideas, por creer en la capacidad que tenemos de ser mayoría”, informó La Tercera.

“Chile Vamos ha alcanzado dos veces la mayoría de los corazones de los chilenos, porque somos una derecha convocante, somos una derecha que cree en la diversidad y que construye con los distintos. Somos una derecha que cree que la valentía no es insultar, sino juntar. No es gritar, sino convencer. Nunca escucharán de nosotros un solo queda Chile Vamos”, remarcó.

Además aseguró que “solo el camino de una derecha firme, pero al mismo tiempo convocante, amistosa, empática con las mujeres y con el mundo del futuro, es capaz de ganar la elección”.

“Entendemos que ser frontal no es lo mismo que ser confrontacional. Entendemos que ser firme no es lo mismo que agredir a los otros. Entendemos que ser valiente no es sinónimo de ser intransigente”, dijo.

Recordó a Piñera

“Todavía recuerdo cuando al Presidente (Sebastián) Piñera le pedía a Dios sabiduría, coraje y prudencia. Quiero hacer hoy día lo mismo: quiero pedir a todos que tengamos la sabiduría de creer en nuestro proyecto, el coraje de ofrecerle a Chile un espacio que le gane a la izquierda radical y la prudencia para sortear los ataques que seguiremos recibiendo de aquellos que no quieren dejar la polarización atrás, porque profitan de la polarización”, expresó.

“La fuerza y la clave de esta elección son ustedes. Los militantes, los dirigentes, los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores. Todos los que aman y dan todo por sus comunas, quitándole tiempo a sus familias, a sus propias actividades”.

“Para mí la elección presidencial no es un objetivo personal. Se trata del futuro de nuestros hijos, de nuestras ciudades, de nuestra democracia. Se trata de Chile. Y también se trata de nuestra coalición. Necesitamos construir una mayoría política y social que recupere el rumbo, que dé certezas, que una a los chilenos en lugar de dividirlos”, planteó.