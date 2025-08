Economista de Jara critica a empresarios de derecha y define ruta sin retiros ni reforma tributaria

Desde su rol como uno de los principales asesores económicos de la candidatura de Jeannette Jara, el economista Osvaldo Rosales levantó una advertencia que pone el foco en el creciente protagonismo de grandes empresarios en la campaña presidencial de la derecha. En dos entrevistas —una con CNN Radio y otra con 24 Horas— Rosales puso nombre y apellido a su preocupación: Nicolás Ibáñez y Juan Sutil.

A juicio del exencargado de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) durante el gobierno de Ricardo Lagos, las declaraciones de Ibáñez, quien condicionó el financiamiento de las campañas opositoras a la unidad entre Kast y Matthei, son un “testimonio descarnado” del poder económico digitando decisiones políticas.

“Yo diría que están dadas las circunstancias para que, frente al vacío y frente a las escaramuzas propias de los seres humanos, nos ordenemos y surja algo muy potente. Yo soy más bien optimista. Además, no es tan difícil, porque si no, no hay plata, nomás”, dijo Ibáñez —conocido por haber sido dueño del supermercado Líder, accionista de Papa John’s, y por fundar y financiar el think tank libertario Fundación para el Progreso y su ícono Axel Kaiser- en una entrevista con La Tercera.

En respuesta, Rosales dijo que “es muy preocupante cómo el poder económico termina digitando determinadas candidaturas”. Según el economista, las expresiones de Ibáñez “van a pasar a la historia como una visión bastante descarnada de cómo juega el poder económico en esto”.

En el otro frente, para Rosales, la reciente incorporación del expresidente de la CPC, Juan Sutil, al comando de Evelyn Matthei es otra señal clara de ese fenómeno. “Da la señal de que el poder económico termina definiendo las coordenadas básicas de esas candidaturas”, remató.

No más retiros

En materia previsional, Rosales fue tajante: no habrá nuevos retiros de fondos de pensiones en un eventual gobierno de Jeannette Jara. “Ella solo respaldó el primero, en un contexto de crisis sanitaria sin respuestas del Gobierno. Los posteriores fueron perjudiciales: afectaron el mercado de capitales y generaron inflación. En el contexto actual, proponer retiros es irresponsable, como lo está planteando el candidato Parisi”, sostuvo.

El economista agregó que la reforma previsional recientemente aprobada será implementada sin alteraciones. Además, aclaró que “no está en la agenda” de un eventual gobierno de Jara promover la eliminación de las AFP. Sobre la reforma, “quedamos muchos disconformes con el resultado, pero fue lo viable y demuestra la capacidad de Jara para llegar a acuerdos”, comentó.

Una candidatura sin reforma tributaria

En otra entrevista, esta vez con el noticiero 24 Horas, Rosales descartó una reforma tributaria estructural como parte del programa de la candidata oficialista.

“No, no está incluido en las inquietudes de nuestra candidata”, dijo de entrada. El economista reconoció que le encantaría tener una reforma que cubra la brecha tributaria de Chile con los países de la OCDE, pero hay que ser realistas. “Este gobierno lo intentó y la oposición bloqueó incluso la idea de discutirla. Desgastarse durante uno o dos años en algo que puede no resultar, la verdad, no tiene sentido”, explicó.

En cambio, dijo, el foco estaría puesto en mejorar la eficiencia del Estado, combatir la evasión y revisar exenciones fiscales.

Sobre el concepto de “sueldo vital” de $750.000 propuesto por Jara en primera vuelta, Rosales matizó: “Más que una meta concreta para cuatro años, debe entenderse como una dirección, una idea. No es una promesa mágica, pero sí un horizonte. Se puede avanzar hacia ese ingreso sumando salario mínimo, subsidios, transferencias y mecanismos como la billetera electrónica”.

Libre comercio y autonomía geopolítica

Fiel a su trayectoria, Rosales reafirmó el compromiso de Jara con la economía de mercado, la inversión privada y el libre comercio. Dijo que Chile debe ser una economía abierta, competitiva y capaz de reducir la concentración económica. Además, insistió en que el 80% de la inversión en el país es privada, por lo que “la recuperación del crecimiento y el estímulo a esa inversión serán fundamentales”.

En política exterior, defendió la permanencia en el TPP-11 y planteó que Chile debe mantener una posición autónoma frente a las tensiones entre China y Estados Unidos. Planteó que el país debe tener “relaciones maduras” con ambos bloques y fortalecer vínculos con la Unión Europea.

En todo momento, Rosales volvió a un eje común: la necesidad de resguardar la independencia política frente a los intereses empresariales. Lo que más le preocupa no es la existencia de diálogo con el sector privado —al contrario, lo considera imprescindible—, sino la posibilidad de que grandes grupos económicos pasen a controlar las definiciones clave de una candidatura.