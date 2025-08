Juan Sutil, nuevo integrante del comando de Matthei: el adversario es “la continuidad del Gobierno”

El empresario Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se integró oficialmente al comando presidencial de Evelyn Matthei como parte del equipo estratégico de la candidatura de Chile Vamos. Desde ese rol, planteó cuál, a su juicio, es el principal adversario de la campaña: “la continuidad del Gobierno” de Gabriel Boric.

“El objetivo es focalizar cómo vamos a mostrar un proyecto país que es necesario para Chile (…) y eso con una mirada estratégica durante los próximos 1095 días que es la campaña”, según explicó en Tele13 Radio.

En cuanto al adversario político, Sutil fue enfático: “Nosotros tenemos al frente la continuidad del Gobierno del Presidente Boric. No me parece un buen gobierno, no me parece que es el modelo que Chile tiene que seguir tomando hacia adelante. No estoy de acuerdo en su política internacional, no estoy de acuerdo en su política interna, no estoy de acuerdo en todo el deterioro y la pudrición que hemos visto”.

El empresario insistió en que “ese proyecto, hemos visto, que en cualquier parte del mundo fracasa” y que es ahí donde Matthei debe diferenciarse con una propuesta clara y estructurada. Estas declaraciones contrastan con lo expresado por el jefe de campaña de Matthei, el diputado Diego Paulsen, quien había señalado previamente que el adversario electoral era José Antonio Kast, aunque coincidía en que el gobierno actual es un “mal gobierno”.

Sutil también se refirió a las diferencias entre el proyecto de Chile Vamos y el del Partido Republicano. “Son dos proyectos que son muy distintos”, dijo, marcando distancia con la derecha más dura. Según señaló, Matthei lidera una alternativa “más democrática, más liberal”.

Consultado por la reciente polémica por videos editados en redes sociales, el empresario criticó duramente el tono que ha tomado parte de la contienda: “No se hace buena política desde las redes sociales. Lo que ocurrió marca un principio y un fin”, aseguró. “Esta es una batalla de ideas, de propuestas, no una batalla destructiva”, subrayó.