EL Mostrador ocupa lugar destacado entre los medios periodísticos más cercanos al centro político

El Mostrador destaca en el Informe Nacional 2025 sobre Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile, elaborado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, en colaboración con la agencia Feedback, como uno de los medios que las audiencias perciben más al centro político en nuestro país, considerando el ecosistema mediático nacional.

Este informe proporciona datos valiosos sobre cómo las audiencias perciben y consumen noticias, segmentando por ideología política, nivel socioeconómico y otras variables.

En efecto, según se aprecia del cuadro un 42% considera a El Mostrador como un medio de centro y un 39% como de izquierda. En el caso de ADN un 47% lo considera de centro y un 20% de izquierda. Publimetro es considerado por un 20% de izquierda y un 57% de centro, mientras CNN Chile un 25% y un 42% respectivamente.



Y, si a esas audiencias se suman las que perciben a El Mostrador como de izquierda, este medio se alza y consolida como el principal medio de centroizquierda en Chile.

En efecto, El Mostrador a nivel percepción, es el medio más fuerte en el mundo de la centroizquierda en Chile, según el señalado informe sobre Consumo de Noticias, año 2025.

El Mostrador se posiciona, según los datos del informe, como el medio percibido por las audiencias más claramente en la centroizquierda, con un 42% de lectores que perciben que El Mostrador es un diario de centro y un 39% que es de izquierda. Y el 19% restante lo percibe como un medio de derecha. El mencionado Informe subraya la relevancia de la orientación ideológica de las personas al momento de consumir noticias.

En cuanto a la frecuencia de consumo de noticias, el informe señala que El Mostrador es uno de los medios más destacados entre aquellos que consumen noticias de forma habitual. Los datos del informe revelan que el 26,2% de las audiencias de El Mostrador lo consumen periódicamente, reflejando una base sólida de audiencia leal, que sigue sus contenidos con regularidad.

Adicionalmente, el Informe de consumo de medios de la PUCV, constata que El Mostrador está entre los medios más creíbles de Chile, ocupando el lugar séptimo en este ranking, pero subiendo al lugar sexto de credibilidad para las audiencias consumidoras de noticias de nivel socio económico más alto.

En este link puedes revisar el informe: Informe-Nacional-2025