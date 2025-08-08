Contraloría detecta actuación irregular de asesor jurídico en municipio de Cholchol

La Contraloría Regional de La Araucanía detectó múltiples irregularidades en la labor del asesor jurídico de la Municipalidad de Cholchol, quien percibió pagos superiores a los del alcalde, tramitó causas personales en horario laboral y no gestionó adecuadamente los casos de la entidad comunal.

Según la investigación, entre 2014 y 2024 el profesional firmó contratos para representar al municipio en causas civiles, laborales y penales. Sin embargo, se verificó que en varios casos no realizó gestiones o estas fueron mínimas, pese a lo cual recibió pagos por $28 millones entre 2023 y 2024. En ese período, recibió un total que supera en 148% el sueldo de un profesional grado 7° y en 34% al del alcalde, quien percibió $62.900.955.

La Contraloría también constató el pago de dos premios por $13 millones al abogado por tareas que pudieron ser ejecutadas por funcionarios municipales. Además, se advirtió que durante su jornada laboral tramitó electrónicamente 14 escritos en causas particulares sin autorización de ausencia justificada.

Ante estos hechos, se iniciará un procedimiento disciplinario en la municipalidad y se formulará un reparo por $13 millones contra los funcionarios que resulten responsables. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.