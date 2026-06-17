Banco Central reduce proyección de crecimiento para 2026 y prevé inflación cerca de 3% en 2027

El Banco Central publicó este miércoles su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio de 2026, documento en el que redujo la proyección de crecimiento para la economía chilena durante este año y advirtió que el escenario internacional continúa marcado por elevados niveles de incertidumbre.

Según el informe, el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 1% y 1,75% en 2026, una revisión a la baja respecto del rango de entre 1,5% y 2,5% estimado en marzo. El ajuste responde principalmente al desempeño inferior al esperado registrado durante el primer trimestre.

El instituto emisor explicó que la desaceleración estuvo asociada al menor dinamismo de sectores ligados a recursos naturales, como la minería del cobre, la agricultura y la pesca, además de un menor flujo de turismo receptivo durante el verano.

Pese a este ajuste, el Banco Central mejoró sus perspectivas para 2027 y proyectó un crecimiento de entre 2% y 3%, por encima del rango de entre 1,5% y 2,5% contemplado anteriormente. La revisión está vinculada a mejores perspectivas para la inversión.

En materia inflacionaria, el informe señala que el aumento de los precios durante los últimos meses se produjo en línea con lo previsto, impulsado principalmente por el alza de los costos energéticos derivados del conflicto en Medio Oriente y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz sobre el mercado petrolero.

No obstante, el Banco Central sostuvo que tanto la inflación total como la subyacente han evolucionado de acuerdo con las proyecciones, reflejando que la economía ha absorbido de manera adecuada el shock externo. En ese contexto, prevé una inflación algo más elevada hacia fines de este año, aunque espera que el IPC retorne a niveles cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027.

El organismo también destacó que, tras el cierre estadístico del informe, se anunció un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contempla la firma de un entendimiento para poner fin al conflicto. La noticia provocó alzas en las bolsas internacionales, una caída de las tasas de interés, una depreciación global del dólar y una disminución del precio del petróleo por debajo de los US$80 por barril.

Sin embargo, el Banco Central advirtió que el desarrollo del conflicto ha estado marcado por continuos cambios de escenario, por lo que estima necesario seguir monitoreando sus efectos sobre la inflación y la actividad económica.

En el ámbito externo, el IPoM elevó las proyecciones para el precio del cobre durante el período 2026-2028. El Banco Central estima valores promedio de US$5,8 la libra para 2026, US$5,2 para 2027 y US$5 para 2028, cifras superiores a las contempladas en marzo.

El informe atribuye esta mejora a una demanda global sólida impulsada por el aumento del gasto en defensa, la transición energética y las inversiones vinculadas a nuevas tecnologías.

Respecto de la economía mundial, el instituto emisor destacó el dinamismo de los sectores tecnológicos, particularmente en Estados Unidos y algunas economías asiáticas, fenómeno que ha contribuido a sostener las condiciones financieras y la inversión. En ese escenario, mantuvo en 2,8% la proyección de crecimiento para los principales socios comerciales de Chile durante el trienio 2026-2028.

En el plano interno, el Banco Central observó una moderación de las perspectivas para el consumo privado, debido a una menor creación de empleo, el efecto de la inflación sobre los ingresos reales y el deterioro de las expectativas tras el conflicto en Medio Oriente.

Por el contrario, mejoró la proyección para el consumo público, acorde con las nuevas estimaciones fiscales, mientras que para la inversión destacó el incremento de los montos considerados en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que elevó en 33% las inversiones previstas para grandes proyectos entre 2026 y 2029.

En paralelo a la publicación del IPoM, el Consejo del Banco Central informó que decidió mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, argumentando que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario sigue expuesto a niveles de incertidumbre superiores a los habituales.

El organismo reiteró que continuará evaluando la trayectoria futura de la tasa reunión a reunión y reafirmó su compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar que la inflación converja al 3% en el horizonte de dos años.