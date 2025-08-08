Defensoría Penal Pública respalda a abogado de Monsalve pero mantiene sumario en su contra

La Defensoría Penal Pública (DPP) manifestó su respaldo al defensor penal público Víctor Providel, abogado del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego de que la parte querellante lo acusara de mantener comunicaciones con un hombre que habría intentado difundir videos íntimos de la denunciante en medios de comunicación. Pese a la defensa institucional, Providel seguirá bajo investigación administrativa interna.

La denuncia fue presentada por la abogada María Elena Santibáñez —representante de la mujer que acusa a Monsalve por violación y abuso sexual— y firmada junto a los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla. En el escrito, se acusa a Providel de “cooperar activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad” de la denunciante, con el supuesto objetivo de “desprestigiar su imagen” difundiendo información privada sin relación con la causa principal. Los querellantes calificaron la situación como “particularmente grave” por tratarse de un funcionario público que, a su juicio, habría vulnerado el principio de probidad y los estándares éticos de la DPP y del Colegio de Abogados.

En respuesta, la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, señaló esta tarde que los antecedentes revisados por la DPP —entregados directamente por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz— “no se condicen con lo que ha aseverado” la abogada Santibáñez. “Vemos con preocupación que se hayan vertido tan graves acusaciones que afectan el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos”, afirmó, según consigna Emol.

Báez recalcó que el reemplazo de un defensor penal público “solo se produce por infracción a los estándares de defensa o por requerimiento del imputado, de nadie más”, y ratificó el compromiso institucional de entregar defensa penal “a todos aquellos que enfrentan un proceso judicial y carecen de abogado de confianza, siempre con respeto a los derechos fundamentales de todas las personas”.

La acusación contra Providel se origina en una arista investigada con reserva por la Fiscalía Centro Norte. Según publicó La Tercera, la familia de la denunciante informó que un ciudadano uruguayo —que habría mantenido a inicios de año una breve relación con la mujer— la acosó y, junto a un amigo, intentó ofrecer material audiovisual de carácter íntimo a medios de comunicación. La fiscalía abrió entonces una causa por amenazas y ordenó la incautación de los teléfonos de ambos imputados. En esos dispositivos, según la parte querellante, se habrían detectado mensajes en que Providel facilitaba contactos de periodistas para difundir los videos.

La DPP informó ayer que abrió un sumario para esclarecer los hechos y determinar si hubo faltas a la probidad o a la ética profesional. “En el caso que se establezca la vulneración de algún derecho o deber legal, adoptaremos las sanciones correspondientes, sin hacer defensas corporativas y respetando siempre la presunción de inocencia”, indicó el organismo en un comunicado.

El caso principal contra Monsalve —imputado por los delitos de violación y abuso sexual— se mantiene en etapa de investigación hasta el 18 de septiembre. El exsubsecretario cumple arresto domiciliario total en Viña del Mar. Providel asumió su defensa a fines de diciembre, luego de la renuncia de los abogados Lino Disi y Cristián Arias, quienes se sumaron a la anterior salida de María Inés Horvitz.