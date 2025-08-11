Matthei le pega al acuerdo parlamentario de Republicanos, PSC y PNL: “Nunca han querido la unidad”

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, se refirió al pacto parlamentario firmado por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC), el que fue ingresado este viernes ante el Servicio Electoral (Servel).

Al respecto, lo calificó como un gesto de colectividades que “nunca han querido la unidad”.

La abanderada señaló que Chile Vamos “ha llamado a la unidad desde hace dos o tres años”, mientras que los partidos de derecha que firmaron la alianza aparte “nunca han querido la unidad”. Añadió que se trata de “decisiones de otras personas” y que “no hay mucho que responder, hay mucho que negociar”.

Respecto a la incertidumbre de Demócratas sobre apoyar o no a Chile Vamos para conformar una alianza parlamentaria, Matthei comentó que “todavía están viendo algunos temas de las listas parlamentarias”.

Además, evitó comentar sobre su reciente alza en la encuesta Cadem, donde volvió al tercer lugar con un 16%, detrás de Jeannette Jara (26%) y José Antonio Kast (28%).