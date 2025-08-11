Nueva jornada de incidentes en el INBA: rocían a profesor con combustible

Durante una nueva jornada de incidentes en las cercanías del Internado Nacional Barros Arana (INBA), un profesor del establecimiento fue rociado con combustible.

El docente fue atendido por personal de Carabineros y, pese al ataque con bencina, no se le llegó a prender fuego.

Tras recibir asistencia, fue trasladado a una unidad policial y, será derivado a un centro asistencial.

Según constató radio Bío Bío, el profesor se encuentra fuera de peligro.

La investigación del hecho quedó a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros.

Por otro lado, debido a la acción policial, la calle Santo Domingo permanece cerrada desde Matucana en las cercanías del liceo emblemático, según informó TransporteInforma de la Región Metropolitana. Se recomienda utilizar rutas alternativas.