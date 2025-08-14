Boric critica a Trump por “censura” a museos y cuestiona situación de artistas en Argentina

En una ceremonia marcada por reflexiones sobre la libertad de expresión y el papel de la cultura, el Presidente Gabriel Boric lanzó duras críticas al mandatario estadounidense Donald Trump y, de forma indirecta, al presidente argentino Javier Milei. Las declaraciones se dieron durante la entrega de los Premios Presidente de la República 2024 a la Música Nacional y a las Artes Escénicas, realizada este jueves en el Patio de Los Naranjos de La Moneda.

Boric evocó la polémica exposición “El pago de Chile” de Nicanor Parra, presentada en 2006 en el Centro Cultural La Moneda. La obra, que mostraba figuras a tamaño real de presidentes chilenos colgando de una cuerda, generó intentos de censura que finalmente no prosperaron. “Ganó la libertad de expresión, la cultura”, recordó, para luego advertir que “hoy día la cultura también está en riesgo” ante quienes buscan silenciarla.

El Mandatario se refirió luego a recientes acciones en Estados Unidos. “Me enteraba el día de ayer que el Presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, ha decidido censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos, el Smithsonian, para intervenir su curatoría y asegurarse de que cumpla con las directrices del gobierno. Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile”, expresó. Según medios internacionales, la Casa Blanca inició una revisión de exhibiciones y materiales del instituto para ajustarlos a lineamientos oficiales.

Boric advirtió que las restricciones culturales no surgen de improviso, sino que se consolidan gradualmente, naturalizando censuras y autocensuras. Fue en ese contexto que, sin nombrarlo, apuntó a Milei: “Estados Unidos puede estar muy lejos. Pero miren como lo están pasando los artistas en Argentina en este momento”.

El Presidente cerró su intervención llamando a defender la libertad creativa: “Invito a todos y todas a defender la libertad de expresión y la cultura”.