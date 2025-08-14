Detienen a líder de “Los Piratas” del Tren de Aragua, por secuestro y homicidio de Ronald Ojeda

La Fiscalía ECOH y la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron la captura de Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, señalado como uno de los líderes de “Los Piratas”, facción del Tren de Aragua con operaciones en Chile.

El ciudadano venezolano, en situación irregular, es acusado de ser autor intelectual del secuestro con homicidio del militar disidente venezolano Ronald Ojeda.

Henríquez fue detenido anoche en un operativo de Carabineros en Estación Central, realizado en paralelo a la investigación por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani y otros delitos similares.

Henríquez tuvo participación en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, indicaron desde el Ministerio Público. El militar fue secuestrado en febrero de 2024 en Independencia y hallado días después enterrado en un campamento en Maipú.

Según el fiscal ECOH, Héctor Barros, la investigación apunta a que el crimen fue ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro, a través de Diosdado Cabello, como represalia por las acciones de Ojeda contra el régimen chavista.

“Los Piratas” operaban bajo el mando de Adrián “El Turco” Gómez, detenido en EE.UU., junto a Larry “Changa” Álvarez y Carlos “El Bobby” Gómez, arrestados en Colombia y en proceso de extradición.