Tras fallido intento en el FA, Gustavo Gatica será candidato a diputado del PC por el distrito 8

Las Juventudes Comunistas y el regional norponiente del Partido Comunista proclamaron a Gustavo Gatica como candidato independiente en cupo PC por el distrito 8, que incluye Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

El anuncio se realizó en un acto en Maipú y marca el debut electoral del psicólogo, quien perdió la vista en 2019, en pleno estallido social, tras recibir perdigones en el rostro en Plaza Italia.

La candidatura independiente de Gatica fue respaldada por la diputada comunista Carmen Hertz, quien no buscará la reelección, asegurando así una continuidad política en el escaño que ella dejará vacante.

“Quiero agradecer la tremenda generosidad del PC, que me enorgullece mucho”, señaló Gatica.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, celebró su incorporación: “Su presencia reafirma el compromiso de llevar al Congreso voces que luchen por justicia social y dignidad para Chile”.

El ingreso de Gatica al PC se produce tras un fallido intento de postular con el Frente Amplio. Aunque su presidenta, Constanza Martínez, había declinado su propia candidatura en favor de él, la colectividad optó finalmente por priorizar a sus militantes Claudia Mix y Tatiana Urrutia, lo que cerró las negociaciones.