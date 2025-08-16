Alerta sobre invasión de liebre europea en el Desierto de Atacama

Nueva zona invadida: La liebre europea (Lepus europaeus), introducida en Chile en el siglo XIX, ha colonizado hasta el Desierto de Atacama, superando el límite histórico del río Copiapó.

Investigación clave: Un estudio liderado por Gabriel Lobos (U. de Chile) confirma la expansión de esta especie hacia ambientes extremos como el altiplano y la puna.

Ecosistemas frágiles afectados: Estas liebres compiten con especies nativas por la escasa vegetación, alterando comunidades endémicas.

Especies en riesgo específicas: La chinchilla de cola corta (altiplano) y la chinchilla lanígera (zonas costeras) son especialmente vulnerables.

Vínculo con áreas agrícolas: Su presencia se asocia a canales de regadío, con posibles impactos económicos y ecológicos en el norte.

Rol en la cadena trófica: Aunque invasoras, se han convertido en presas importantes para carnívoros como zorros y pumas, modificando la dinámica alimentaria.