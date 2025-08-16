El secreto mejor guardado de Axel Kaiser (hasta ahora)
Los que conocen la interna afirman que su principal fuente de ingresos son charlas, libros y su rol en la fundación, que su benefactor ahora es Dag von Appen y que Nicolás Ibáñez pasó a un segundo plano.
Cambio tributario estratégico: Axel Kaiser, destacado “rockstar libertario” y gurú de la Fundación para el Progreso, trasladó silenciosamente su residencia tributaria a Uruguay.
Motivo directo: Comentó a sus cercanos: “No pienso pagar impuestos y darle recursos a este Gobierno”, refiriéndose al gobierno de Gabriel Boric.
Impacto legal: Esta mudanza lo saca del alcance del Servicio de Impuestos Internos chileno.
Fuentes de ingreso: Sus principales ingresos provienen de charlas, libros y su desempeño en la fundación; su nuevo benefactor es Dag von Appen, mientras que Nicolás Ibáñez quedó en un segundo plano.
Contraste simbólico: Mientras cita a Hayek en Santiago y presenta “Parásitos Mentales” junto a figuras como Milei y Agustín Laje, en Montevideo vive con “cero impuesto chileno”, reflejando una coherencia fiscal entre su discurso y acciones.