El secreto mejor guardado de Axel Kaiser (hasta ahora)

Cambio tributario estratégico: Axel Kaiser, destacado “rockstar libertario” y gurú de la Fundación para el Progreso, trasladó silenciosamente su residencia tributaria a Uruguay.

Motivo directo: Comentó a sus cercanos: “No pienso pagar impuestos y darle recursos a este Gobierno”, refiriéndose al gobierno de Gabriel Boric.

Impacto legal: Esta mudanza lo saca del alcance del Servicio de Impuestos Internos chileno.

Fuentes de ingreso: Sus principales ingresos provienen de charlas, libros y su desempeño en la fundación; su nuevo benefactor es Dag von Appen, mientras que Nicolás Ibáñez quedó en un segundo plano.