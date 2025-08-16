FF.AA. y Carabineros gastaron más de $2 mil millones en bebidas alcohólicas los últimos 5 años
En los últimos cinco años, las FF.AA. y Carabineros gastaron $2.221 millones en alcohol, liderando el listado el Ejército ($1.484 millones), seguido por la FACH ($356 millones), Carabineros ($334 millones) y la Armada ($46 millones). Los destilados encabezan el consumo, seguidos por cerveza y vino.
Gasto total: Entre 2020 y 2025, FF.AA. y Carabineros destinaron $2.221 millones a bebidas alcohólicas.
Institución líder: El Ejército concentró la mayor parte con $1.484 millones, seguido por la FACH ($356 millones), Carabineros ($334 millones) y la Armada ($46 millones).
Año actual: En 2025 ya suman $389 millones, sin considerar Fiestas Patrias ni fin de año.
Tipos de bebidas: La mayor compra corresponde a destilados, seguidos por cervezas, vinos y cócteles.
Evolución: El gasto anual pasó de $196 millones en 2021 a $729 millones en 2024, casi cuadruplicándose.
Ejército: Solo en 2024 gastó más de $500 millones, con fuerte presencia de destilados y vinos.
FACH: En 2024 alcanzó su peak con $133 millones, principalmente en destilados.
Carabineros: Registró su máximo en 2023 con $82 millones, casi todo en destilados.
Armada: Es la que menos gasta, aunque en 2025 duplicó lo desembolsado el año anterior.
Justificación: El Ejército ampara las compras en la Ley de Bienestar; FACH, Carabineros y Armada derivaron consultas a Transparencia.