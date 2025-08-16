Huenchumilla (DC) a Eduardo Frei: “Optamos por estar al lado de los débiles y no de los poderosos”

La Democracia Cristiana vive días de fuerte tensión tras oficializar su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC). La decisión provocó la renuncia del timonel Alberto Undurraga, dejando como presidente interino al senador Francisco Huenchumilla, y abrió críticas tanto internas como externas.

Uno de los cuestionamientos más duros vino del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, histórico militante DC, quien acusó que la colectividad “traiciona sus principios fundacionales”.

En entrevista con el diario El Mercurio, Huenchumilla respondió: “Nosotros sí tenemos una línea roja: que no somos un partido de derecha, optamos en el cristianismo por estar al lado de los débiles y no de los poderosos”.

El senador agregó: “Yo no comparto naturalmente los dichos del presidente Frei Ruiz-Tagle (…) Cada persona tiene una cierta visión de las cosas. ¿Quién es uno para pensar que uno está en la verdad y el resto está en el error?”.

Días antes, ya había calificado el respaldo a Jara como “un hito histórico”, subrayando que “por primera vez en el siglo XXI aparece alguien del Partido Comunista encabezando un tipo de coalición progresista”.

En esa línea, explicó que el escenario es distinto al del pasado: “El comunismo cayó derrotado en el mundo, se cayeron los muros, el comunismo se transformó en capitalista con una de las principales potencias del mundo, con los cuales Chile tiene buenas relaciones, comercio, y la derecha hace muchos negocios, sin preguntarse por el marxismo-leninismo de los chinos”.