A Jara no le gustó la inclusión parlamentaria de Jadue: que se dedique “a su defensa judicial”

La candidata presidencial de Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, expresó abiertamente sus reparos a la inclusión de Daniel Jadue en la lista parlamentaria presentada por el pacto oficialista ante el Servel.

El exalcalde de Recoleta fue confirmado como candidato a diputado por el distrito 9, pero su nombre no deja indiferente dentro del bloque. Jadue enfrenta un proceso judicial por su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp), causa en que la Fiscalía solicitó hasta 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, sus polémicas vocerías han generado incomodidad en sectores del oficialismo, en particular porque, según algunos dirigentes, complejizan la campaña de la propia Jara, también militante del Partido Comunista.

En entrevista con el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, la presidenciable señaló: “Los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”.

Pese a esta crítica, aclaró que son los partidos los responsables de definir las candidaturas parlamentarias y que su campaña está enfocada en los problemas ciudadanos más que en los de las colectividades: “Esta conversación la llevaron los partidos (…) el énfasis en particular de mi candidatura es estar con los problemas de la gente más que con los problemas de los partidos”.

La candidata también manifestó su disconformidad con la decisión de competir con dos listas parlamentarias. “Cuando uno es candidata, uno habría preferido que fuese una sola lista, yo así también lo dije. Pero el tema es que yo no soy candidata de un solo partido. Hay nueve partidos”, remarcó, dejando en evidencia su posición crítica frente a la fragmentación que caracteriza a la coalición.