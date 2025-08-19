Fiscalía investigará “ejército de bots” de Kast contra Matthei tras denuncia oficialista

La Fiscalía Nacional acogió la denuncia realizada por parlamentarios oficialistas para que se investigue la existencia de redes coordinadas de desinformación y -tal como señala el comunicado del Ministerio Público- “ejércitos de bots” vinculados al Partido Republicano. La investigación será desarrollada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por la fiscal Claudia Perivancich.

El requerimiento busca que se indague por eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro ilícito penal que pueda configurarse, citando a declarar al candidato presidencial de Republicanos José Antonio Kast, a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y se investigue a los administradores de las cuentas identificadas en reportajes periodísticos como los publicados en El Mostrador.

Cabe destacar que esta denuncia fue anunciada en primera instancia por la candidata Matthei, pero no se concretó producto de presiones políticas.

“La Fiscalía ha acogido nuestra denuncia contra la campaña de desinformación de la derecha. Hemos visto cómo se usan ejércitos de bots y cuentas falsas para manipular a los chilenos desde su celular. Nosotros creemos que este es un tema serio que se debe investigar a fondo. La gente tiene derecho a la verdad, y no vamos a permitir que la mentira se instale como forma de hacer política en Chile”, indicó el diputado Daniel Manouchehri (PS), impulsor de la acusación.

En esa línea, la diputada Daniella Cicardini, también firmante de la denuncia (PS), remarcó que “se acoge a trámite la denuncia que presentamos sobre la existencia de redes organizadas de desinformación, el uso de ejércitos de bots y una verdadera guerra sucia, que podrían configurar delitos informáticos y asociación ilícita, que podrían estar orquestadas desde el Partido Republicano”.

“Esperamos que se investigue a fondo, porque la democracia no puede ser rehén de quienes usan la mentira y la tecnología como arma política”, señaló.

Finalmente, el también diputado socialista Daniel Melo expresó que “es una buena noticia que el Ministerio Público haya acogido esta denuncia. Las noticias falsas y estas verdaderas redes que buscan torcer y manipular la realidad, como ya ha ocurrido en otros países, no pueden seguir carcomiendo nuestras instituciones democráticas. Los chilenos merecen conocer la verdad”.