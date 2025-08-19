Gobierno confirma que Carabineros acudió a domicilio de víctima en Curacaví antes de homicidio

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este martes al asesinato de Michael Peñaloza Chávez (44), ocurrido en su parcela del sector Los Hornitos, en Curacaví, donde la víctima fue arrollada por delincuentes que le robaron su camioneta. El tema es que Carabineros había concurrido al domicilio de la víctima minutos antes de que se concretara el crimen.

Según explicó la autoridad en un punto de prensa, la víctima se había comunicado de madrugada con Carabineros tras escuchar ruidos en el exterior de su domicilio. Personal policial llegó al lugar y verificó la situación junto al propio Peñaloza. “El llamado se realiza, la policía comparece, revisa el domicilio conjuntamente con su propietario, toma la denuncia de robo frustrado y el carro policial luego abandona el lugar frente a otro llamado por hurto”, relató Cordero.

El secretario de Estado afirmó que la presencia de Carabineros se ajustó a protocolo: “Hasta ahora esa es la descripción del procedimiento policial que es de acuerdo al protocolo el que se debía abordar”. Sin embargo, reconoció que minutos después de la retirada policial, “ocurre este hecho”.

Cordero calificó lo sucedido como “una tragedia completa”, dado que “la policía compareció oportunamente”. No obstante, planteó que “”parentemente los delincuentes se mantuvieron en una zona próxima para poder después ejecutar su delito”.

El ataque y la muerte de la víctima

Según información policial, el hecho ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, cuando los sujetos regresaron al domicilio, lograron ingresar y se llevaron la camioneta de la víctima. En su intento por evitar el robo, Peñaloza se interpuso en el camino, pero terminó siendo atropellado con su propio vehículo.

Horas antes, a las 3:00 de la madrugada, los delincuentes ya habían intentado ingresar, activando las alarmas y huyendo del lugar. Fue en ese contexto cuando la víctima llamó a Carabineros, lo que motivó la primera concurrencia policial.

El fiscal de flagrancia de la Fiscalía Occidente, Eduardo Jeria, confirmó este antecedente: “La verdad es que no tengo antecedentes de cómo hicieron los sujetos. Sí, sé que hubo un primer llamado, concurrió Carabineros y después, posteriormente, llaman y se produce este lamentable hecho”.

Sospecha de los mismos atacantes

Declaraciones de la familia de la víctima consignadas por Radio Biobío, señalan que los autores del asesinato serían los mismos que, ocho días antes, habían entrado a la parcela y sustraído televisores y una copia de llaves de un vehículo.

Consultado por esta versión, el fiscal Jeria señaló que la investigación apunta en esa dirección. “Prefiero no confirmarlo tan taxativamente, pero las diligencias apuntan ciertamente a una teoría probable a indagar”, indicó.

Actualmente, la Fiscalía trabaja con el OS9 y Labocar de Carabineros en el análisis de cámaras de seguridad y peritajes en el sitio del suceso.