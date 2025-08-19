Hay de todo: los famosos que buscarán saltar desde el espectáculo al Congreso

Del espectáculo al Congreso. La próxima elección parlamentaria estará marcada por la irrupción de varios rostros conocidos de la televisión, la música y el espectáculo, tanto en el oficialismo como en la oposición.

En el bloque opositor “Chile Grande y Unido”, de Chile Vamos y Demócratas, figuran varios nombres. Renovación Nacional lleva al cantautor Pablo Herrera en el distrito 14, mientras que los Demócratas apuestan por el modelo Patricio Laguna en el distrito 15, el ganador de reality Gonzalo Egas en el distrito 8 y el actor Juan Pablo Sáez en el distrito 10.

Evópoli inscribió a la exconductora de SQP Carolina Julio, a la show woman Marlén Olivarí, ambas en el distrito 6 y al periodista Felipe Vidal por el distrito 9.

En Unidad por Chile y la Democracia Cristiana también aparecen rostros del mundo televisivo. El Partido Socialista lleva a la actriz Li Fridman en el distrito 12, mientras que la médica broncopulmonar Carolina Herrera, conocida por su participación en matinales durante la pandemia, competirá en el distrito 15.

En el distrito 8 postulará Juan Carlos “Pollo” Valdivia, histórico animador de televisión, como independiente en cupo DC, en reemplazo de Alberto Undurraga.

Por el lado de la segunda lista oficialista, donde compiten FRVS, Acción Humanista y el Partido Liberal, también hay nombres del espectáculo. Ariel Mateluna, actor y protagonista de la película Machuca, se presentará en el distrito 9 por Acción Humanista.

En tanto, el Partido Liberal llevará al actor Felipe Ríos, recordado por teleseries como Romané y El circo de las Montini, en el distrito 7.