Boric condena violencia en partido de la U en Argentina: “Está mal en demasiados sentidos”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a los violentos hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que terminó cancelado.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, afirmó el Mandatario en su cuenta de X.

“La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.

El partido, que había comenzado con normalidad, se convirtió rápidamente en un escenario de caos. Se registraron ataques con butacas, botellas y bombas de estruendo.

Las escenas más graves se produjeron durante el desalojo de la tribuna visitante, cuando la barra brava de Independiente ingresó al sector de los hinchas chilenos. Algunos fueron linchados, apuñalados y gravemente heridos; uno cayó desde lo alto de la galería. “Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, sentenció el Presidente Boric en una segunda publicación.

Hasta el momento, se reportan al menos 10 heridos y más de 300 detenidos, mientras varios de los agredidos fueron trasladados al hospital Fiorito de Avellaneda.

El encuentro fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera —el mismo juez del trágico duelo entre Colo Colo y Fortaleza— en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1. Poco después, la Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”, el encuentro “queda cancelado”.