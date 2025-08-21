Violencia hacia hinchas de la U se toma evento empresarial con presencia de Milei en Argentina

La violencia que marcó el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana —con 19 hinchas azules heridos, uno de ellos grave, y 97 detenidos— cruzó este jueves la frontera y se coló en el máximo evento empresarial de Argentina.

En el encuentro “2025 Latin American Cities Conferences: Buenos Aires”, organizado por Americas Society/Council on The Americas y la Cámara de Comercio Argentina–Estados Unidos, las conversaciones estuvieron atravesadas por los incidentes ocurridos en Avellaneda.

Entre los asistentes figuraban el presidente argentino, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger.

Este último, en diálogo con El Mostrador, envió “saludos y condolencias a nuestros amigos chilenos por los lamentables eventos de anoche”.

Los episodios de violencia —que obligaron a suspender el partido en el segundo tiempo por falta de garantías de seguridad— escalaron de tema deportivo a asunto político y diplomático, con repercusiones en ambos países y bajo la mirada de la Conmebol, que evalúa duras sanciones.