ANFP condena “graves hechos de violencia” que sufrieron hinchas de la U en Argentina

La ANFP condenó los incidentes en el duelo entre Independiente y la U en Avellaneda, acusando “graves agresiones de parte de los barra brava” locales y expresando apoyo total a los azules y a los hinchas heridos.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudió “categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini”, en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el cual debió ser cancelado.

El organismo solidarizó con el club chileno y condenó “las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro”, hechos que, sostuvo, “exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”.

La misiva exigió a los dirigentes de Independiente y a las autoridades argentinas “esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables”.

Finalmente, la ANFP expresó su “total apoyo a Universidad de Chile” y agregó: “Solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”.

 

