Presidente Boric instruye viaje del ministro Elizalde a Argentina por hinchas heridos y detenidos

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Buenos Aires tras el “inaceptable linchamiento de chilenos” en el estadio de Independiente, que dejó 19 heridos y 97 detenidos.

El Presidente Gabriel Boric confirmó este jueves que instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Buenos Aires tras los graves incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente, que dejaron 19 heridos y 97 detenidos.

“Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”, señaló el Mandatario en redes sociales.

Boric recalcó que “la violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”.

Es la segunda vez que el Presidente aborda la situación. La noche del miércoles ya había cuestionado la “evidente irresponsabilidad en la organización” del duelo en Avellaneda, y remarcó que “nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”.

