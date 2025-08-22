Comando de Jara arremete en patota contra programa de Kast: “Son propuestas para la galería”

Tras la publicación durante la jornada de ayer de las bases programáticas de José Antonio Kast, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, arremetió con las ideas planteadas por el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano.

Entre las medidas del área económica, Kast apuntó a terminar con el préstamo de personas hacia el Estado, según lo acordado en la reforma previsional aprobada a finales de enero de este año. Esto último sería reemplazado “por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Así se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajadores“, según se aprecia en el documento.

Ese punto fue el que despertó las críticas desde el comando de Jara. “Son propuestas para la galería, que realmente lo que hace es retroceder en lo que hemos avanzado como país. No le bastó con oponerse a la reforma a las pensiones, ahora quieren nuevamente castigar a los adultos mayores“, precisó la candidata.

Comentario que respaldó el asesor económico de su comando, Nicolás Bohme: la idea implicaría “reducir las pensiones en Chile, el aporte al seguro social que es el que Kast propone eliminar es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1.400.000 jubilados en el país”.

Asimismo, el programa del postulante por tercera vez a La Moneda propone la reducción de la carga tributaria para medianas y grandes empresas (bajándolas de un 27% al 25%) y un reajuste del gasto público (de hasta el 3,5% del PIB en cuatro años), en búsqueda del equilibrio fiscal.

“Cuando el candidato Kast propone eliminar el aporte solidario a las pensiones, lo que está diciendo es que 1.400.000 adultos mayores que hoy día están jubilados, que van a ver incrementada su pensión en función de los años cotizados, ya no van a recibir dicho aporte“, arremetió nuevamente la exministra del Trabajo.

A lo último, añadió: “Lo mismo ocurre cuando señala que va a bajarle los impuestos al 3% de las empresas más grandes del país. Esto va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado del país“.

Quienes también reaccionaron al programa del candidato republicano fueron los voceros de Jara. “A José Antonio Kast no le bastó con oponerse a la tan anhelada reforma al sistema de pensiones que va a beneficiar a millones de chilenas y chilenos, a jubilados que han esperado por años tener una mejor pensión. Ahora, además, quiere reducir el seguro social, lo cual va a afectar las pensiones, es totalmente inaceptable lo que él pretende”, afirmó el diputado Tomás Hirsch (HA).

En tanto, la senadora Alejandra Sepúlveda (Ind), afirmó que “tenemos un candidato presidencial que se ha opuesto a todo, a las reformas que se puedan realizar y significa un avance para las personas. Es imprescindible hoy día que quiera eliminar el Seguro Social, el que se haya opuesto al Royalty Minero, al divorcio, a la ley de divorcio, a las tres causales de aborto, a la pastilla del día después. O sea, hoy día tenemos un candidato presidencial que se opone a todos los derechos que hemos conquistado nosotras las mujeres centímetro a centímetro a lo largo de la historia”.