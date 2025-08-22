Ministro Grau se defiende de críticas: “El país sabe de mi trabajo”

El exministro de Economía y hoy de Hacienda, Nicolás Grau, abordó los cuestionamientos en su contra tras haber asumido como jefe de cartera tras la salida de Mario Marcel. En la ceremonia protocolar por la conmemoración de los 100 años del Banco Central, realizada en su edificio patrimonial, Grau abordó las críticas y desconfianzas por su nombramiento, provenientes tanto desde la oposición como del Socialismo Democrático.

“Todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo. Con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente un excelente trabajo legislativo en conjunto. Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado“, afirmó, destacando que en estos “hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición”.

“Así que yo creo que el país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda“, continuó.

El economista del Frente Amplio asumió el cargo tras el cambio de gabinete de ayer, en donde Esteban Valenzuela (FRVS) se despidió del Ministerio de Agricultura para ser reemplazado por María Ignacia Fernández. En tanto, en su excartera fue nombrado Álvaro García Hurtado (PPD), exministro de los gobiernos de Frei y Lagos, con trayectoria en la transición y el sector privado.

Dentro de las inquisiciones dirigidas hacia él se cuenta su falta de conocimiento en materias fiscales y su manejo previo en la cartera de Economía. Entre estas se cuenta su poco éxito en atraer inversiones estratégicas, el descuelgue oficialista en la tramitación de artículos clave de la ley de permisos sectoriales, o el error de datos presentados por su cartera durante la discusión de la ley de fraccionamiento