Tres carabineros condenados por brutal golpiza en Plaza Ñuñoa durante el estallido social

La Fiscalía Oriente logró un veredicto condenatorio en contra de 3 carabineros acusados por la golpiza a Moisés Ordenes en la plaza Ñuñoa el 21 de octubre de 2019 en el marco de las primeras protestas por el estallido social.

El Fiscal de Alta complejidad Oriente, Jorge Martinez, señaló que “con esto culmina, al menos en una primera etapa, la condena ya de 12 funcionarios. Hoy día fueron condenados los tres últimos funcionarios policiales que participan en estos hechos, que fueron materia de investigación de manera bastante larga por la Fiscalía, haciendo intervenir tanto a la Policía de Investigaciones como también a Carabineros de Chile”.

Para el exoficial de Fuerzas Especiales, Martín Blanc, la fiscalía pide una pena efectiva de 10 años y un día de cárcel por apremios ilegítimos y 3 años por obstrucción a la justicia. En tanto, para los otros 2 carabineros se pidieron condenas por premios ilegítimos. El fiscal agregó: “Como Fiscalía estamos solicitando el cumplimiento efectivo de las penas por los delitos de apremios ilegítimos, como además el delito de obstrucción a la investigación al entregar antecedentes falsos a la Fiscalía”.

La lectura de sentencia será el 9 de septiembre. A esta condena se suman a otras 9 obtenidas en procedimientos abreviados respecto de 9 carabineros que fueron parte del piquete que fue acusado por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público. “Además, el delito de falsificación de instrumento público al consignar estos antecedentes falsos, también en un parte policial, antecedentes bastante relevantes desde lo que es la perspectiva de la persecución penal”, agregó el Fiscal.