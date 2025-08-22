Vodanovic (PS) y la travesía parlamentaria de Calisto: “No se puede cabalgar en dos caballos”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) de llevar como candidato al Senado al diputado Miguel Ángel Calisto: calificó la decisión como una falta de “coherencia política” y advirtió que “no se puede cabalgar en dos caballos”.

Luego de ser excluido del pacto entre la tienda y Chile Vamos por su complejo escenario jurídico (es imputado de fraude al fisco, delito por el que Fiscalía logró su desafuero), finalmente decantó por integrar la lista Verdes, Sociales y Humanistas, compuesta por la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) y Acción Humanista.

En conversación con Al Pan Pan, con Mirna Schindler, la parlamentaria por Valparaíso no puso en disputa la independencia del FREVS para adoptar sus decisiones en candidaturas, por cuanto “esto es política, y cada partido toma las decisiones que estima que son positivas”. Sin embargo, añadió que esperaría que dichas opciones se evaluaran “en consideración a la construcción colectiva”.

“Me habría gustado a mí, por cierto, que pusiéramos esta coalición de futuro por encima de los intereses de cada partido. Pero como digo, no los critico”, afirmó Vodanovic, quien de todas maneras puso el énfasis en el historial partidista de Miguel Ángel Calisto.

“Sí me preocupa la posición política del diputado Calisto, porque uno puede hacer alianza con los similares. Cuando se busca ya a alguien que derechamente cruzó la vereda y que estaba en otra candidatura, me preocupa, porque eso viene a entorpecer lo que ha sido el espíritu, no de una negociación electoral, sino de una construcción mayor con la Democracia Cristiana, con el centro político y con todos los partidos que estamos hoy día apoyando a nuestro gobierno”.

Extendiendo el último análisis, Vodanovic aseveró sobre Calisto que “hasta hace tres o cuatro días, antes de la inscripción de la lista, aparecía con Matthei. Hoy día aparece con Jeannette Jara, o se va a omitir“. Para ilustrar el punto, citó un adagio del campo: “No se puede cabalgar en dos caballos”.

“Me parece complicado personas que un día están en una posición y al otro día se escudan en el regionalismo para no decir qué es lo que piensan. Porque finalmente la ciudadanía tiene derecho a conocer las posiciones políticas de todos nosotros”, sentenció.