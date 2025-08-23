[Lo+Leído] Golpe para La Moneda: renuncia el ministro de Hacienda, Mario Marcel

El economista presentó su renuncia este jueves y confirmó la decisión al llegar a La Moneda, indicando que iba a “conversar con el Presidente”. En Sanhattan y Wall Street la renuncia cayó como un balde de agua fría y se reflejó en el tipo de cambio y en los bonos soberanos chilenos.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este jueves su renuncia al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, siendo la segunda salida ministerial de la semana tras la de Esteban Valenzuela.

Marcel deja el cargo en momentos complejos, previo a la presentación del presupuesto 2026 y en medio de negociaciones arancelarias y actividades clave.

El economista, en el cargo desde marzo de 2022, confirmó de manera escueta su decisión a su llegada a La Moneda, señalando que iba a “conversar con el Presidente”.

Su salida se debería a motivos personales; la noticia impactó en Sanhattan y Wall Street, reflejándose en el tipo de cambio y en la cotización de bonos soberanos chilenos. Siga leyendo en El Mostrador