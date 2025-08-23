[Lo+Leído] Provoste anuncia apoyo a proyecto de uso de dispositivos tecnológicos en colegios

La senadora Yasna Provoste (DC) confirmó su respaldo a la iniciativa que regula el uso de celulares y dispositivos tecnológicos en colegios.

Señaló que los colegios deben ser espacios para compartir, aprender y crecer.

La propuesta busca prohibir el uso de celulares en estudiantes menores en las escuelas.

Provoste destacó que limitar las pantallas mejora la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar.