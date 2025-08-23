[Lo+Leído] Provoste anuncia apoyo a proyecto de uso de dispositivos tecnológicos en colegios
La senadora Yasna Provoste (DC) respaldó la iniciativa que busca prohibir el uso de celulares en escuelas para estudiantes menores, destacando que “los estudios son absolutamente claros” en sus beneficios.
La senadora Yasna Provoste (DC) confirmó su respaldo a la iniciativa que regula el uso de celulares y dispositivos tecnológicos en colegios.
Señaló que los colegios deben ser espacios para compartir, aprender y crecer.
La propuesta busca prohibir el uso de celulares en estudiantes menores en las escuelas.
Provoste destacó que limitar las pantallas mejora la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar.
Afirmó que es fundamental cuidar a niños y niñas, permitiéndoles vivir mejor y prevenir hechos de violencia asociados al uso temprano de dispositivos digitales.