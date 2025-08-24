Evelyn Matthei presenta a 25 nuevos voceros para su campaña

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó esta tarde por medio de su Instagram a una serie de voceros temáticos de campaña (25), que representarán a su comando en 15 áreas de su programa de gobierno, integrando a figuras de su sector, además de representantes de Demócratas y Amarillos por Chile.

En el posteo, que cita un reportaje de El Mercurio al respecto, la abanderada argumentó que “Chile necesita un cambio real, profundo y urgente” y aseguró que ante eso presentará “un plan claro, con un proyecto que convoca”, añadiendo que “lo que importa no es el pasado, sino el futuro. Tenemos un gran equipo para Chile”.

“Las familias viven con miedo por la inseguridad creciente, y sienten frustración porque sus hijos no encuentran empleo ni oportunidades. La economía está estancada y sin rumbo. Frente a esta realidad, ya no bastan los discursos ni los diagnósticos“, aseguró.

Los voceros anunciados por temática son: