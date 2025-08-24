[Lo+Leído] Boric pasa la cuenta: remueve a ministro de Agricultura tras quiebre con el FRVS

El Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Esteban Valenzuela como ministro de Agricultura, luego de que la FRVS y Acción Humanista optaran por inscribir listas parlamentarias propias, desmarcándose del oficialismo.

La salida de Valenzuela generó críticas desde la FRVS; Jaime Mulet cuestionó la decisión y afirmó que sería una “torpeza casi infantil”, destacando el rol del exministro en la agricultura familiar campesina y de exportación.

El Ministerio de Agricultura quedó subrogado por el subsecretario Alan Espinoza, mientras se espera el nombramiento oficial del nuevo titular.

Gremios como Fedefruta lamentaron la salida de Valenzuela y destacaron los espacios de diálogo impulsados durante su gestión.