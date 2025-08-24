[Lo+Leído] Boric pasa la cuenta: remueve a ministro de Agricultura tras quiebre con el FRVS
Valenzuela era el único militante de la Federación Regionalista Verde Social en el gabinete. La decisión generó críticas del líder de la colectividad, el diputado Mulet, quien sostuvo que removerlo porque su partido se restó de la lista única “sería una torpeza casi infantil”.
El Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Esteban Valenzuela como ministro de Agricultura, luego de que la FRVS y Acción Humanista optaran por inscribir listas parlamentarias propias, desmarcándose del oficialismo.
La salida de Valenzuela generó críticas desde la FRVS; Jaime Mulet cuestionó la decisión y afirmó que sería una “torpeza casi infantil”, destacando el rol del exministro en la agricultura familiar campesina y de exportación.
El Ministerio de Agricultura quedó subrogado por el subsecretario Alan Espinoza, mientras se espera el nombramiento oficial del nuevo titular.
Gremios como Fedefruta lamentaron la salida de Valenzuela y destacaron los espacios de diálogo impulsados durante su gestión.
La candidata presidencial Jeannette Jara señaló que se trata de una decisión privativa del Presidente, mientras que desde la oposición, Eduardo Durán (RN) criticó a Boric por supeditar el gobierno a intereses electorales.