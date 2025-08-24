[Lo+Leído] Comando de Jara arremete contra programa de Kast: “Son propuestas para la galería”

José Antonio Kast presentó las bases programáticas de su candidatura presidencial, que incluyen medidas económicas como terminar con el préstamo de personas hacia el Estado, reemplazándolo por inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

Jeannette Jara criticó la propuesta, señalando que significaría retroceder en lo avanzado en pensiones y acusó que “quieren nuevamente castigar a los adultos mayores”.

El asesor económico de Jara, Nicolás Bohme, afirmó que eliminar el aporte al seguro social reduciría las pensiones y afectaría a 1.400.000 jubilados que verían aumentos en enero.

El programa de Kast también propone reducir el impuesto a medianas y grandes empresas del 27% al 25% y ajustar el gasto público hasta 3,5% del PIB en cuatro años para lograr equilibrio fiscal.