[Lo+Leído] Oficialismo sella lista parlamentaria y derecha logra pacto por omisión en dos regiones

A las 23:59 horas del lunes venció el plazo legal para la inscripción de candidaturas parlamentarias y presidenciales ante el Servel, con oficialismo y oposición enfrentando negociaciones complejas.

En el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric intervino en la definición de candidaturas en el distrito 8, lo que generó críticas de la UDI y un oficio a Contraloría por eventual intervencionismo.

El pacto Unidad por Chile inscribió nombres como Daniel Jadue (PC) en el distrito 9 y Gonzalo Winter (FA) en el distrito 10; además, confirmó nóminas senatoriales en Valparaíso y La Araucanía, mientras Jorge Sharp competirá como diputado.

La senadora Yasna Provoste (DC) finalmente irá a la reelección en Atacama, pese a haber acusado abandono de su partido, y la FRVS junto a Acción Humanista inscribieron lista separada.