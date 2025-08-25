Diputado Rathgeb (RN) y crimen armado en La Araucanía: “No hay una situación reivindicatoria”

El diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, Jorge Rathgeb, calificó como un hecho delictual y no reivindicatorio el ataque armado que dejó un guardia forestal muerto y otro trabajador gravemente herido el fin de semana en la región.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el legislador, integrante de la comisión investigadora de criminalidad en la Zona Sur, explicó que este tipo de hechos “ya no responden a un conflicto mapucheaquí hay una situación de carácter delictual”. Según dijo, los grupos violentos “tienen como capturada la causa mapuche y la usan como escudo protector para realizar su actividad delictiva en toda la zona”.

En ese sentido, Rathgeb sostuvo que el atentado —no reivindicado hasta ahora por ninguna agrupación— se enmarca en un proceso de mutación del crimen en la región: “Lo que en algún momento fue el robo de madera, hoy se ha transformado en delitos vinculados al robo de insumos agrícolas, de ganado y al narcotráfico”.

El parlamentario defendió el estado de excepción que rige en la zona, asegurando que, pese a que ha contribuido a disminuir los hechos de violencia, “a veces los hechos que ocurren son de mucha mayor gravedad que los que ocurrían antes”.

Finalmente, recalcó que la investigación debe esclarecer quiénes son los responsables del homicidio y lamentó que la gravedad del ataque lo vuelva un hecho “inexplicable” en comparación con la situación de hace un año: “Aquí ya no hay una situación de carácter reivindicatoria, sino una de carácter meramente delictual”, puntualizó.