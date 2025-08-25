Elisa Loncon emplaza al Gobierno a suspender proceso de consulta indígena por Comisión para la Paz

La candidata al Senado por La Araucanía, Elisa Loncon, llamó al Gobierno a detener el proceso de consulta indígena relativo a las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuestionando que éstas fueron elaboradas sin participación directa de los pueblos originarios.

“La propuesta de paz y entendimiento tiene situaciones que la gente ya ha cuestionado (…) no participaron los pueblos en su definición, fue una comisión técnica”, señaló en entrevista con Radio Nuevo Mundo.

La expresidenta de la Convención Constitucional afirmó que la consulta ya genera rechazo previo a su realización, pues aborda temas sensibles como tierras y la ley indígena. En ese contexto, instó al Gobierno a considerar detenerla: “El gobierno debiera (…) generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche”.

Respecto a su candidatura al Senado, institución que ella misma propuso eliminar en el proceso constituyente, Loncon sostuvo que “persiste mi crítica al Senado, porque (…) es una institución elitista, donde no están las voces de los sectores postergados. Siempre son los apellidos vinosos coloniales los que se instalan en el Senado”.

En esa línea, afirmó que su postulación busca “permeabilizar” esa institucionalidad: “No hay ninguna contradicción. Me postulo porque hay que hacer los cambios por dentro (…) una de esas voces es la voz de una mujer mapuche”.