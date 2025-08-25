Nuevos incidentes en el Liceo Lastarria: lanzan bombas molotov a Carabineros

Durante esta jornada se registraron disturbios en el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia.

Un grupo de encapuchados protagonizó desórdenes al interior y en los alrededores del establecimiento, lanzando bombas molotov contra efectivos de Carabineros, algunos de ellos desde el techo del recinto.

La situación generó un operativo policial que incluyó el uso del carro lanzaaguas para dispersar a los encapuchados.

Producto de los incidentes, el tránsito en la zona se vio interrumpido. Transporte Informa reportó que la Avenida Providencia al oriente fue desviada por Román Díaz al sur, mientras se realizaba el procedimiento policial.

Tras varios minutos de enfrentamientos, Carabineros logró controlar la situación y se restableció el orden en el lugar.