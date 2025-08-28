“Voy a pasar encima”: revelan audio de tripulación del Cobra previo a colisión con lancha Bruma

Un informe de la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) reveló un contacto clave de la tripulación del barco pesquero Cobra, de la empresa Blumar, en la misma jornada en que desaparecieron los siete pescadores de la lancha Bruma, el pasado 30 de marzo en Coronel, Región del Biobío.

Según el documento, consignado este jueves por T13, durante la madrugada de ese día se registró una comunicación vía VHF (Very High Frequency) entre ambos capitanes. En la conversación, ambos intercambian información sobre la situación de pesca en sus zonas. Pero, en un momento, desde el Cobra se escucha: “Voy a acercarme”, y minutos después, “Roberto” exclama: “Donde estás tú me marca una hu… larga. Voy a pasar encima de esa hu… a ver qué me marca”. Finalmente indica: “Vamos a prender las luces y a colocarle focos a la hu… aquí”.

La revelación de estos audios generó reacciones inmediatas de parlamentarios. El diputado Roberto Celedón (de la bancada del Frente Amplio), miembro de la Comisión Especial Investigadora, calificó los registros como “extraordinariamente graves y consternantes” y advirtió que “estamos frente a un delito gravísimo como el homicidio, y la responsabilidad no es solo del capitán, sino también de quienes ocultaron esta información desde el primer momento”. Celedón acusó pasividad del Ministerio Público, exigió la formalización de la investigación y afirmó que los ejecutivos de Blumar deben responder penalmente y ser excluidos de toda concesión pesquera. “Desde todo punto de vista jurídico y moral, esto es mucho más grave que la denegación de auxilio”, sostuvo.

Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), también integrante de la Comisión Especial Investigadora, señaló que los audios confirman la responsabilidad del capitán de la Cobra. “Estos antecedentes reafirman la tesis levantada tanto por la Comisión del Caso Bruma como por los familiares de las víctimas, quienes tienen la certeza absoluta de que hubo dolo y responsabilidad del capitán y su tripulación”, afirmó. La parlamentaria exigió que se esclarezcan los hechos para que “haya verdad y justicia para las familias”.

El abogado de los tripulantes del Cobra anunció una denuncia por vulneración de secreto tras la filtración de la información. En declaraciones a la prensa, enfatizó que “dicha investigación es secreta y sigue abierta” y recalcó que las comunicaciones radiales se produjeron “en una hora distinta y a varios kilómetros del impacto entre ambas naves”, siendo relativas a manchas de pesca y sin relación con la colisión. Añadió que los mensajes vía WhatsApp correspondían a tripulantes que no estaban en la cabina de mando y fueron explicados ante el Ministerio Público. Finalmente, insistió en que lo importante es establecer la responsabilidad en la causa de la colisión, revisando el cumplimiento de las medidas reglamentarias para evitar abordajes, las cuales no habrían sido respetadas por la tripulación del Bruma.

Hasta ahora, los siete pescadores de la lancha Bruma permanecen desaparecidos, mientras la investigación judicial y administrativa sigue su curso.